Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da Bakanlıklara operasyon: 47 gözaltı /06 Haziran 2017 10:07

Ankara'da Bakanlıklara operasyon: 47 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, tamamı Ulaştırma Bakanlığı'nda görevli 17 kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Gözaltı işlemlerinin bu sabah başlatıldığı bildirilirken bu kişilerin Bylock şüphesiyle gözaltına alındıkları belirtildi


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