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Ankara'da Bakanlıklara operasyon: 47 gözaltı
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Ankara'da Bakanlıklara operasyon: 47 gözaltı
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06 Haziran 2017 10:07
Ankara'da Bakanlıklara operasyon: 47 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, tamamı Ulaştırma Bakanlığı'nda görevli 17 kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Gözaltı işlemlerinin bu sabah başlatıldığı bildirilirken bu kişilerin Bylock şüphesiyle gözaltına alındıkları belirtildi
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