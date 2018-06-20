Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın oğlu Muharrem İnce'nin konuşmasını yasaklattı /20 Haziran 2018 15:46

Erdoğan'ın oğlu Muharrem İnce'nin konuşmasını yasaklattı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Sevim Tanürek cinayetini hatırlatmasından sonra, Burak Erdoğan'ın başvurusu üzerine İnce'nin sözlerine erişim engeli getirildi. İnce, ilgili haberin yasaklanması ile ilgili soruya yanıt verdi.

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umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Yalova’da dershane yöneticiliği yaptığı yıllarda öğretmenlerin sigorta primini yatırmadığını söylemişti.

“SEVİM TANÜREK CİNAYETİNİ ARAŞTIRALIM”

İnce, Elazığ’da yaptığı mitingde Erdoğan’a şöyle yanıt vermişti:

“Her gün bir şeyler söylüyor. Tam 20 sene öncesine gitmişler. Dershanelerde iki türlü öğretmen çalışır. Emekliler için prim ödenir ama hiçbir faydası yoktur onun. Emekliler o paranın kendisine verilmesini isterler. Erdoğan eski defterleri açma bak açarım altında kalırsın. Dershanede 20 sene önce ceza kesilmiş. E ne olmuş? Sonra ödenmiş. İstersen gel bir de Sevim Tanürek cinayetini araştıralım. Açtırma ağzımı.”

İNCE’NİN SÖZLERİNE ERİŞİM ENGELİ

Haber siteleri Muharrem İnce’nin bu sözlerini haberleştirdi. İnce’nin açıklamalarının ardından Sevim Tanürek cinayeti yeniden gündeme geldi.

Odatv'nin haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan mahkemeye başvurarak İnce’nin açıklamalarının yer aldığı haberlere erişim engeli getirilmesini talep etti.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği de Burak Erdoğan’ın talebi üzerine İnce’nin sözlerinin yer aldığı haberlere erişim engeli getirdi.
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