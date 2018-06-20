Samanyolu Haber /Gündem / Alman Emniyeti: Köln'de gözaltına alınan zanlı saldırı planlıyordu /20 Haziran 2018 15:40

Alman Emniyeti: Köln'de gözaltına alınan zanlı saldırı planlıyordu

Federal Emniyet Dairesi (BKA) Köln’de gözaltına alınan Tunus vatandaşının biyolojik bomba yapmak için internetten risin maddesi sipariş ettiği tespit edilmişti.

SHABER3.COM

Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı (BKA) Holger Münch, Köln’ün Chorweiler semtinde geçen hafta gözaltına alınan zanlının durumuna ilişkin bilgi verdi. Kısa adı RBB olan Berlin-Brandenburg radyosuna açıklama yapan Münch, evinde zehirli maddeler bulunan zanlının biyolojik bomba yaparak somut bir saldırı hazırlığında olduğunu belirtti. Münch, "Söz konusu zanlının ne zaman, nerede harekete geçeceği ya da birlikte hareket ettiği kişi ya da kişilerin olup olmadığı ise bilinmiyor" dedi.


Holger Münch uluslararası ve ulusal güvenlik birimleri arasındaki işbirliğini övdü. Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın verdiği bilgilere göre Tunus vatandaşı Köln’de yaşayan zanlının yüksek oranda zehirli maddeleri internet üzerinden ısmarlamaya çalıştığı tespit edildi. Bunun üzerine Alman polisi geçen hafta 29 yaşındaki zanlının Köln’ün Chorweiler semtinde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı evine operasyon düzenledi. Federal Savcılık Sief H. adlı zanlının keneotu bitkisinin tohumu olarak bilinen risin zehirini ısmarladığını açıkladı. Alman Express gazetesi, zanlının 2 bin adet risin zehiri internetten sipariş ettiğini ileri sürdü. Kölner Stadt-Anzeiger ve Express gazetelerine göre zanlı 2016 Kasım ayından beri eşi ve çocukları ile Köln'de yaşıyor.

Alman Focus dergisinin internet portalı Sief H.'nin IŞİD üyesi olduğunu yazdı. Dergi soruşturmayı yürüten güvenlik birimlerine dayandırarak verdiği haberinde, zanlının güvenlik birimlerince, "IŞİD savaşçısı" olarak derecelendirildiğini, 2017 Nisan ayından bu yana da Anayasayı Koruma Dairesi’nce izlendiğini ileri sürdü.

Zanlı Sief H.  geçen haftadan bu yana savaş silahları kontrol yasasını ihlal etmek suçundan tutuklu bulunuyor. Bunun yanı sıra zanlı 2devlet güvenliğini tehdit eden bir saldırı" hazırlığında olmakla da suçlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman Emniyeti: Köln'de gözaltına alınan zanlı saldırı... Sonraki Haber >>

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

AKP açık açık tehdit ediyor...

AKP açık açık tehdit ediyor...

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:47:01