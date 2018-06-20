Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, dolar ve kuru soğanı karşılaştırarak Twitter'dan esprili bir tweet attı.





Dolar kurunun 4.75 olduğu görselle kuru soğanın 6.95 olduğu görselleri kolajlayan Karamollaoğlu, tweet'ine "Dolar kuru: 4.75, Soğan kuru: 6.95" notunu düştü.





24 Haziran baskın seçimlerine giderken siyasilerin ana gündem maddesi ekononi. Tarım ürünlerinin fiyatlarının da arttığı son günlerde sosyal medyada sık sık fiyatları eleştiren görseller ve yorumlar paylaşılıyor.





İşte Karamollaoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım:







