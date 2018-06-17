Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın köpeğe salatalık vermesi sosyal medyayı salladı.... /17 Haziran 2018 22:41

Erdoğan'ın köpeğe salatalık vermesi sosyal medyayı salladı....

. Havuz Erdoğan Salatalık vermesini haber yaptı..

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, yol kenarındaki otları temizlerken, yavru köpeğin ayaklarının ve kuyruğunun kopmasıyla başlayan tepkilere AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip  Erdoğan ilginç bir video ile katıldı. Erdoğan’ın damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan’ın küçük bir köpeğe salatalık verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Haber havuz medyasında geniş yer buldu.

Albayrak, sosyal medya hesabından 2017 yılına ait paylaştığı videoda Erdoğan’ın küçük bir köpeğe yiyecek verdiği görülüyor. Erdoğan, küçük köpeğe vereceği salatalığın soğuk olduğunu görünce elinde ısıtması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salatalığı elinde ısıttıktan sonra köpeğe veriyor.

Havuz medyasının haberlerinden sonra sosyal medyadan gelen paylaşımlar dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları haberlerin altına, “Salatalık yiyen köpek..!!!”, “”Koyun zannetmiştir :))” gibi yorumlar bıraktı.




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