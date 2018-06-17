ABD’de bir sanat festivalinde silahlı saldırı: 1 ölü, 20 yaralı









New Jersey’in başkenti Trenton’da dün gece saatlerinde meydana saldırının faillerinden 33 yaşındaki şahıs ölü ele geçirildi. Mercer Bölge Savcılığı, saldırıya katıldığı şüphesi ile bir başkasının daha göz altında olduğunu açıkladı. Yaralılardan 6 kişinin Capital Sağlık Merkezi’nde tedavi altına alındığı bildirildi. Savcılık, ağır yaralananlar arasında 13 yaşında genç birisinin olduğunu duyurdu.





FESTİVAL ALANINDA BİN KİŞİ VARDI

Bu yıl 12.’si düzenlenen sanat festivalinin cumartesi saat 15.00’dan pazar günü saat 15.00’a kadar, ziyaretçilere açık olacağı duyrulmuştu.





Yaklaşık bin kişinin bulunduğu tahmin edilen alanda X-Ray cihazının olmaması ve katılımcıların herhangi bir kontrolden geçirilmediği bildirildi.





Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, saldırının neden gerçekleştirildiği hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.