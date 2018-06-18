AKP Şanlıurfa aday adayı yaşananları detaylı bir şekilde anlattı....

AKP’nin Şanlıurfa milletvekili aday adayı Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Suruç’ta yaşananları yazdı.



“3’ü de oruçlu olan ve gariban bir aile olan dükkan sahibinin eşinin ağıtları bana bunu yazdırdı” diyen Şeyhanlıoğlu, AKP’li milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve ailesini suçladı.







Şenyaşar ailesinin PKK’li olmadığını vurgulayan Şeyhanlıoğlu, olayı yeni bir Roboski olarak tanımladı.













Şenyaşar’ın hicrethaber.com’da yayınlanan yazısı şu şekilde:



‘SURUÇ OLAYI YENİ BİR ROBOSKİ’DİR’











"AK Parti milletvekili adayı, olaydan 3 gün önce 1 TL’lik eşyaların satıldığı ucuzcu bir dükkanı ziyaret ediyor. Dükkan sahibi adam eski bir HDP’li olduğunu ve siyaset defterini kapattığını, tövbe ettiğini söylüyor… Bize daha gelmeyin diyor.









Olay günü milletvekili tekrar yaklaşık 50 kişilik grubuyla gelince tartışma çıkıyor ve Yıldız’ın meşhur tefeci abisi adama küfür ediyor. Adam da içerde kadınlar olduğunu ve gitmelerini söylüyor…









Bu esnada tartışma silahlı saldırıya dönüşüyor ve Yıldız’ın kardeşleri ateş ediyor. Adam ve oğlu yaralanıyor… Bunu gören dükkan sahibi adamın yeğeni pompalıyla gelip Yıldız'ın tefeci abisini vuruyor.









Yıldız’ın adamları yaralı adam ve oğlunu hastanede oksijen tüpünü kafasına vurarak öldürüyor. Hastane kameralarını bozan ve polis dahil herkesi dışarı çıkaran Yıldız’ın adamları 2 oğul ve babayı Suriye’deki olaylar gibi vahşi bir şekilde infaz ediyor.









3’ü de oruçlu olan ve gariban bir aile olan dükkan sahibinin eşinin ağıtları bana bunu yazdırdı.









Adamlar asla PKK’li değildir.









Olay sonradan görme tefecilikleriyle bilinen Yıldız’ın hakaretleriyle başlamıştır.









Devlet görevini yapmamıştır.









Cumhurbaşkanı’na yanlış bilgi verilmiştir.









Bu olay tam bir Roboski kumpas olayıdır.









Pilotlar hatalı atış yapınca 'sıçtık' derler…









Tefeci zalimlerin pisliğini temizlemek AK Parti’ye yakışmaz ve mutlaka suçlular cezalandırılmalılar.









Olay seçimden önce aydınlatılmalı ve kamuoyuna paylaşılmalıdır.









Bu olay Urfa’da ciddi infiale ve oy kaybına yol açacaktır.









Bir zulmü ancak duyurabiliyorummmmm…"









Şeyhanlıoğlu, söz konusu yazının sosyal medyada gündem olmasının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada yazının kendisine ait olmadığını ifade etti.







