Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'ın konuşması ülkede gündem oldu... /28 Haziran 2017 08:25

Erdoğan'ın konuşması ülkede gündem oldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da yapmayı planladığı konuşma Almanya basınında her gün haber oluyor. Genel olarak Almanya kamuoyu Erdoğan'ın konuşmasına pek sıcak bakmıyor

SHABER3.COM

Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesindeki yorumda, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılacak olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yapacağı iddia edilen olası konuşma ele alınıyor.
"Otokrat siyasetçi, kendi ülkesinde özgürlüklerin kısıtlanmasının propagandasını yapmak için bu ülkedeki özgürlüklerden yararlanmak istiyor. Hukuk devleti ilkelerine aykırı taleplerini dile getirmek için, demokratik bir hukuk devletindeki ifade özgürlüğü hakkını suistimal ediyor… Erdoğan insanları kendi çıkarına uygun olarak kullanmak üzere hapiste tutuyor. Onlara yönelik suçlamalar ne kadar ağırsa, sahip oldukları sözde değer daha yüksek oluyor. Bu tutum her türlü sınırı aşıyor. Burada söz konusu olan ifade özgürlüğü veya AKP devletine yöneltilen suçlamalar doğrultusunda bir tutum sergilemek değil. Türkiye Cumhurbaşkanı Almanya'yı esir alan biri gibi davranıyor. Kamuya açık bir etkinliğe katılmasına izin vermek için hiçbir geçerli neden bulunmuyor."
<< Önceki Haber Erdoğan'ın konuşması ülkede gündem oldu... Sonraki Haber >>

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:02:39