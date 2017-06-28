Erdoğan'ın konuşması ülkede gündem oldu...

Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesindeki yorumda, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılacak olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yapacağı iddia edilen olası konuşma ele alınıyor.

"Otokrat siyasetçi, kendi ülkesinde özgürlüklerin kısıtlanmasının propagandasını yapmak için bu ülkedeki özgürlüklerden yararlanmak istiyor. Hukuk devleti ilkelerine aykırı taleplerini dile getirmek için, demokratik bir hukuk devletindeki ifade özgürlüğü hakkını suistimal ediyor… Erdoğan insanları kendi çıkarına uygun olarak kullanmak üzere hapiste tutuyor. Onlara yönelik suçlamalar ne kadar ağırsa, sahip oldukları sözde değer daha yüksek oluyor. Bu tutum her türlü sınırı aşıyor. Burada söz konusu olan ifade özgürlüğü veya AKP devletine yöneltilen suçlamalar doğrultusunda bir tutum sergilemek değil. Türkiye Cumhurbaşkanı Almanya'yı esir alan biri gibi davranıyor. Kamuya açık bir etkinliğe katılmasına izin vermek için hiçbir geçerli neden bulunmuyor."