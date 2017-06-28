Yunanistan mültecileri Türkiye'ye geri gönderecek

ŞİMDİYE kadar bu kişilerin gönderilmemesinin sebebi ise Yunanistan’daki bürokrasinin ağır işlemesi. Yunan yetkilileri haftada yaklaşık 47 mültecinin işlemlerini tamamlayabiliyor. İşlemleri tamamlananlar da Türkiye'ye gönderiliyor. AB ile Türkiye arasında 20 Mart 2016’da Mülteci Geri Kabul Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre AB üyesi ülkeler Türkiye’den, Yunanistan’dan Türkiye’ye gönderilen mülteci sayısı kadar Suriyeli alacak. Yunanistan’da bulunan mülteciler de bu anlaşma çerçevesinde Türkiye'ye gönderilecek.





AB Komisyonunun raporuna göre anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana AB üye ülkeleri Türkiye’den 6 bin 254 Suriyeli mülteci aldı. Buna karşılık Türkiye'den Yunan adalarına kaçak yollarla giden bin 254 mülteci tekrar Türkiye’ye iade edildi. Gönderilen Suriyelilerin 2 bin 270’ini ise Almanya aldı.