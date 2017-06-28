Samanyolu Haber /Teknoloji / Aman dikkat bilgisayarlar büyük saldırı altında! /28 Haziran 2017 08:30

Aman dikkat bilgisayarlar büyük saldırı altında!

Bankalar, perakendeciler, enerji şirketleri, havalimanları... Hayat felç oldu!

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Geçen Mayıs ayında yaşanan ve yaklaşık 200 bin bilgisayarı etkileyen fidye yazılımına benzer bir yazılımla uluslararası çapta bir siber saldırı daha gerçekleştirildi. Dünya çapında bilgisayar sitemleri saldırı altında. Etkilenen ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğu iddia ediliyor.

Dünyayı teyakkuza geçiren saldırıyla ilgili gelişmeler şöyle:
• Siber salgında, ‘Petya’ olarak bilinen bir fidye yazılımın değişik bir biçimi kullanılıyor ve bu yazılım bulaştığı takdirde, izi sürülemeyen Bitcoin ile istenen ödeme yapılana kadar bilgisayarları donduruyor. ‘Petya’nın daha tehlike olmasının nedeni ise dosyaları teker teker karıştırmak yerine bir seferde hard diske erişimi engellemesi.
• Bu saldırıda sistemlerin açılması için istenen ödeme miktarı 300 dolar. Ancak geçen ay yaşanan ‘WannaCry’ adlı saldırıyı durdurmayı başaran Marcus Hutchins, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte, kullanıcıları uyardı: “Parayı ödeseniz bile bilgilerinize ulaşamayabilirsiniz.”
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