Samanyolu Haber /Gündem / Görevden alınan CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi beraat etti /07 Aralık 2018 14:35

Görevden alınan CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi beraat etti

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi 'helikopter pisti' davasından beraat etti.

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İlgezdi ve altı belediye yöneticisi hakkında, "Belediye envanterinde helikopter olmamasına rağmen belediyeye ait yeşil alana mevzuata aykırı olarak helikopter pisti yaptırmak, Belediye Encümeni kararı ile bu pisti Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun kullanımına ücretsiz bırakmak" suretiyle, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan dava açılmıştı.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıklardan Sadık Semih Kayhan ile avukatları katıldı.

Tüm sanıkların Avukatı İnan Bektaş, iddianameye konu tüm iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. Avukat Bektaş tüm sanıkların beraatlerine karar verilmesini istedi. 

Hakim, suç unsuru oluşmadığı gerekçesi ile bütün sanıkların beraatine karar verdi.

İddianamede, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan sanıklar hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
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