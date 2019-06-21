Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş transferin gözde ismini kadrosuna kattı /21 Haziran 2019 00:30

Beşiktaş transferin gözde ismini kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan yeni bir atak geldi. Siyah Beyazlılar, transferin gözde ismini kadrosuna katmayı başardı.

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Bu sezon gösterdiği başarılı performansla İstanbul kulüplerinin radarına giren Bursaspor’un başarılı savunmacısı Umut Meraş transferde gülen taraf Beşiktaş oldu. 23 yaşındaki sol bek oyuncusu için Bursaspor ile her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, transferi önümüzdeki günlerde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirerek, genç oyuncuyla resmi sözleşmeyi imzalayacak. 

Bursaspor ile 2022 yılına kadar mukavelesi bulunan Umut, geçtiğimiz sezon ligde 27 maçta forma giyip 2 de gol kaydetti. Şenol Güneş tarafından ilk kez A Milli Takıma davet edilen başarılı savunmacı ay-yıldızlı formayla ilk maçına ise 30 Mayıs’ta Yunanistan ile oynanan hazırlık mücadelede çıktı.
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