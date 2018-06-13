Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili dikkat çekici haberi yayınlayan siteye erişim engeli

GriHat, daha önce de Suriye’ye silah taşıyan ‘Mit Tırları’ ile ilgili belgeleri yayınladığı gerekçesiyle Ekim 2014’te süresiz olarak erişime engellenmişti.





GriHat’ın BTK’ya ihbar edilmesine gerekçe olan özel haber ise “ERDOĞAN VE ALİ İBİŞ’İN DİPLOMA SAHTECİLİĞİ’ başlığını taşıyordu. Akit gazetesi, BTK’ya ihbarda bulunarak ‘Erdoğan aleyhine yayın yaptığı’ gerekçesiyle sitenin kapatılmasını istemişti. BTK bu isteği sadece birkaç saat içinde yerine getirerek erişim engeli getirdi.





Söz konusu haberde ise AKP’nin kurucularından ve 24 Haziran seçimlerinde CHP’den aday olan Abdullatif Şener’in bir röportajına atıfta bulunulmuştu. Şener röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs 2000 tarihinde Fethullah Gülen’i Pensilvanya’da ziyaret ettiği sırada yanında Ali İbiş ve Ahmet Ergün’ün bulunduğunu açıkladı.







GriHat, Ali İbiş ile ilgili özel bir araştırma haberi gündeme getirmişti. Haberde Erdoğan’ın üniversite diplomasının asıl sahibinin Ali İbiş olduğu, bölümü İbiş’in okuduğu ve diploma kopyalanarak sahtecilik yapıldığı anlatılmıştı. Sahteciliğin, kopyalama sırasında yapılan hatalarla ortaya çıktığı vurgulandı.





Bu haberin yayınlanmasının hemen ardından AKİT gazetesi hareket geçti. “Bu hainleri susturacak yok mu? Kapatın artık şu siteyi” başlıklarıyla GriHat gazetenin sürmanşetinden BTK’ya şikayet edildi. Site haberin yayınlanmasından birkaç saat sonra kapatıldı.