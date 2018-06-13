Sever: Akar'a güvenmediği için yanına Fidan'ı da koydu

12 yıl boyunca Abdullah Gül ile çalıştığını anlatan Ahmet Sever, “Bugün geldiğimiz noktada, Abdullah Gül’ün o partiyle bağı kalmamıştır.” dedi. Gezi olaylarındaki açıklamalarından dolayın Gül’ün ilk ve en büyük tepkileri aldığını belirten Sever, “Erdoğan, Taksim’e girişi engelleyin talimatı verdi. Abdullah Gül devreye girip bariyerleri kaldırttı, bırakın insanlar yürüsün, dedi.” değerlendirmesini yaptı.





14 aydır Abdullah Gül ile görüşmediğini söyleyen Ahmet Sever, birinci kitabı bittiğinde bunu kendisine okuttuğunu, ancak son kitabından onun da basıldıktan sonra haberdar olduğunu kaydetti. Sever, Gül’ün yaptığı yanlışları da bu kitabı yazdığını söyledi. ‘Davaya ihanet eden’ ‘Arkadan hançerleyen adam’ damgası yemesine rağmen muhalefetin çatı adayı olarak konuşulmasının bile Gül’ün AKP’dan ayrıldığının en somut göstergesi olduğunu söyledi.



