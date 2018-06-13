Samanyolu Haber /Gündem / 'Bahçeli'ye hiç güvenmiyorlar, yeni bir çıkış yapabilir korkusu var' /13 Haziran 2018 09:02

'Bahçeli'ye hiç güvenmiyorlar, yeni bir çıkış yapabilir korkusu var'

Cumhur İttifakı'nın iki ortağı AKP ve MHP içinde tartışmalar yaşandığı iddia edildi. Kulislere göre tartışmalar daha çok iki partinin birbirinin tabanından oy almaya yönelik girişimlerinden kaynaklanıyor. Bir iddiaya göre de AKP içinde Devlet Bahçeli'ye olan güvensizlik devam ediyor.

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Seçimlere kısa bir zaman kala AK Parti ve MHP içinde yaşandığı ifade edilen bazı tartışmalar kulislere yansıyor, bazıları da isimler tarafından dile getiriliyor. Cumhur İttifakı içerisindeki en son tartışma Devlet Bahçeli ve Tuğrul Türkeş arasında yaşandı. 
Cumhuriyet'ten Emine Kaplan ve Selda Güneysu'nun haberine göre bu tartışmalar kulislerde de sık sık dile getiriliyor. Haberde kulislere dayandırılan tartışmalar özetle şöyle:

"AKP’nin seçmen bazında güçlü olduğu bazı illerde adayların MHP’lilere yönelik sahada kullandığı sözler de iki parti arasında çoğu kez gerilime neden oluyor. MHP’li adayların sahada, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin hemen hemen her konuşmasında dile getirdiği 'Adayımız Tayyip Erdoğan' söylemini kullanmasına AKP'li adayların 'AK Parti üzerinden oy devşirmek istiyorlar'diyerek tepki gösterdiği belirtiliyor. 

'TÜRKEŞ ZARAR VERİYOR'

Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş’in ittifaka yönelik, 'Cumhur İttifakı 24 Haziran seçimlerinden sonra sona erecek. Bahçeli, ‘Ben Cumhurbaşkanı yardımcısı olmam, hükümete bakan vermem, ben bunları ayıp addederim’ diyerek, 24 Haziran sonrası AKP’nin iktidara yalnız devam edeceğinin işaretini veriyor' açıklamasının AKP içinde tartışılmasının, MHP kanadını rahatsız ettiğine de işaret ediliyor. Türkeş’in sözlerinin ardından AKP'den başta milletvekili adayları olmak üzere yöneticilerin de basında benzer beyanda bulunmalarının 'AKP ile MHP arasındaki ittifaka zarar verdiği' değerlendiriliyor. 

'BAHÇELİ YENİ BİR ÇIKIŞ YAPABİLİR'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali yıldırım ve parti yöneticilerinin MHP ile ittifakın sağlam olduğu, seçimden sonra da süreceği yönündeki açıklamalarına karşın AKP içinde bir kesim, Bahçeli’ye güvenmiyor. Bahçeli’nin 16 Nisan referandumundan 3 gün önce eyalet sistemi tartışmaları nedeniyle 'Üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir, bunları düşünmek lazım' sözlerini anımsatan bazı AKP'liler, seçime kısa bir süre kala böyle bir olayın daha yaşanabileceği kaygısını taşıyor."
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