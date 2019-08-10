Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın bayram mesajına göre Suriye operasyonu bu ay bitmeden yapılacak /10 Ağustos 2019 14:18

Erdoğan'ın bayram mesajına göre Suriye operasyonu bu ay bitmeden yapılacak

Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı için yayımladığı mesajda Ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu söyledi ve "İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz" dedi.

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Erdoğan, Suriye'ye yapılması beklenen askeri harekatla ilgili üstü kapalı mesaj verdi.

"Malazgirt Zaferi, Mercidabık Seferi, 30 Ağustos ve Kıbrıs Harekatı'nı" hatırlatan Erdoğan, ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu söyledi.

Erdoğan "Türkiye'nin sınırları boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurulan darbe olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın da 1 Ağustos'ta başladığını" belirtti ve "İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz" dedi.

"Türkiye'yi durdurmaya çalışanların hüsrana uğratılacağını" söyleyen Erdoğan, "Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları önümüzdeki dönemde de hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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