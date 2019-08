Gülen'in avukatlarından dört partiye: Biz de darbenin araştırılması çağrısı yapıyoruz

Sosyal medyadan bir sayfalık açıklama yayınlayan Gülen’in avukatları “Biz de uluslararası bir komisyon tarafından darbe olayının araştırılması, insanların kaçırılmasına, işkenceye maruz bırakılmasına, cezaevlerinde ölüme gönderilmesine son verilmesi ve adaletin yeniden tesisi için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.



Gülen’in avukatları tarafından yapılan açıklamanın metni şöyle:





AKP, CHP, MHP ve İyi Parti tarafından, Sayın Fethullah Gülen'in iadesi amacıyla ABD makamlarına bir çağrıda bulunulmuştur.



Öncelikle, Sayın Gülen 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında New York Times, Financial Times, Sky News ve The Guardian başta olmak üzere dünyanın önde gelen medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, 'Uluslararası bir komisyon darbeyi araştırsın, sonucunu şimdiden kabul ediyoruz. Yalan da, iftira da olsa ben kabul etmeye razıyım ama uluslararası bir organizasyon bunu araştırsın' demiştir. Ancak, açıklama yapan partiler dahil bugüne kadar bir girişimde bulunulmamıştır.





İkinci olarak, Meclis araştırma komisyonu tarafından darbeyle ilgili hazırlanan rapora başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere itiraz edilmiş ancak muhalefet partilerinin yaptığı itirazlar konusunda da bugüne kadar bir girişim olmamıştır.





Bu kapsamda, Darbe Araştırma Komisyon raporuna yazılan muhalefet şerhinde, `FETO sempatizanı Reşat Petek Başkanlığındaki 15 Temmuz FETO Darbesini Araştırma Komisyonun hazırladığı raporun sarayın kendi amaçları doğrultusunda kurguladığı 15 Temmuz hikâyesini tahkim edecek bir anlatı olması amaçlanmıştır. Biz CHP olarak buna izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'un hikayesinin kurgulara değil adalet yürüyüşünün başarısı sonucunda gerçeklere dayandırılması için çalışacağız.' diyen CHP'yi öncelikle bu söyleminin takipçisi olmaya davet ediyoruz.





Üçüncü olarak; insanların güpegündüz kaçırıldığı, Ankara'nın merkezinde işkence yapıldığı, emniyet birimlerinde insanların işkence sonucu öldüğü, tutuklulara ilaçları verilmediği için ölüme gönderildildiği, hücrelerde insanların en temel insani haklarından mahrum bırakıldığı, hamile kadınların doğumhane kapılarında tutuklandığı, bebeklerin yasaya aykırı olmasına rağmen anneleriyle birlikte cezaevinde tutulduğu, 500 binin üzerinde insanın terörist ilan edildiği, muhalefet partisi mensupları dahil olmak üzere muhalif olan herkesin terörist olmakla suçlandığı, insanların barış istediği için terörist ilan edildiği, adil yargılamanın bulunmadığı, mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olmadığı bir ortamda adaletten bahsedilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre mahkeme olarak kabul edilemeyecek organlara adalet kurumu denilemeyeceği için TBMM, ABD'de adalet aramak yerine Türkiye'de adaletin gerçek anlamda tesisi için çabalamalıdır.





Biz de; yeniden uluslararası bir komisyon tarafından darbe olayının araştırılması, insanların kaçırılmasına, işkenceye maruz bırakılmasına, cezaevlerinde ölüme gönderilmesine son verilmesi için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz.





Saygılarımızla...