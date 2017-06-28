Erdoğan'ın başdanışmanı Çevik'ten Almanya'ya 'darbeci' suçlaması

Erdoğan'ın başdanışmanından Almanya'ya 15 Temmuz suçlaması





Çevik “Alman yetkililer Cumhurbaşkanımızın ABD seyahati sırasında heyetimize ve Türklere saldıran protestocuları püskürten korumalarımızı 7 ve 8 Temmuz’da yapılacak olan G-20 Hamburg zirvesinde istemiyorlarmış… Yani “başka” korumalar getirin diyorlarmış…” dedi ve şunları ekledi:





“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı koruyacak iyi yetişmiş elit birçok güvenlik elemanımız var onun için bu dert değil ama esas iki mesele var.





Birincisi, Cumhurbaşkanımızın korumaları Hamburg G-20 zirvesinde görevlerini rahat rahat yapabilecekler mi? Biz 2015’te Antalya’daki G-20 zirvesinde bütün dünya liderlerine onların rahatlarını bozmadan on numara güvenlik sağladık ama aynı zamanda kendi korumalarının da görevlerini yapmalarına engel olmadık… İşte biz de şimdi bunu bekliyoruz.





İkincisi, Almanya’daki Türkiye düşmanlarını, Erdoğan düşmanlarını heyetimizden uzak tutmak için adam gibi önlemler alacaklar mı? Yani onlar da Amerikan polisinin Washington’da sergilediği beceriksizliğin bir örneğini bize Hamburg’da yaşatacaklar mı?”





Almanya'ya 'darbeci' suçlaması





“PKK Almanya’nın terör listesinde ama Alman makamları, siyasetçileri bu bir şaka imiş gibi davranıyorlar” diyen Çevik köşesini şöyle devam ettirdi:





“PKK Avrupa’da ve bilhassa Almanya’da silah ve uyuşturucu ticareti yapıyor, zorla para topluyor, insanları sindiriyor ama PKK’lılar Alman siyasetçilerle el ele kol kola…





Almanlar F...’ye arka çıkıyor. Darbecileri el üstünde tutuyorlar. Sanki Almanlar 15 Temmuz darbesinin başarısız olmasından bile memnun değiller… Hatta bu işin içinde onların parmaklarının da olduğu söyleniyor…





16 Nisan Referandum sürecinde Almanların “Erdoğan gitsin” kampanyası ise tam bir rezalet…





İşte bu şartlarda kim Alman polisine, güvenliğine güvenir? Ama yine de Hamburg’a gitmek lazım, bayrağı dalgalandırmak lazım ve Almanya’daki Türklerimize moral vermek gerekiyor…”