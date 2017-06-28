'Rakka operasyonundan sonra da YPG'ye silah vermeye devam edeceğiz'

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kürt güçlere Rakka’da operasyonlar için uygun olan gerekli silahların verildiğini, başka bir operasyonda ihtiyaç duymaları halinde hafif ve zırhlı kamyonlar gibi araçlar da verileceğini söyledi. Mattis ayrıca Kürt güçlerin bazı ekipmana ihtiyaçları kalmadığında onları ihtiyaç duydukları mühimmatlarla değiştireceklerini kaydetti.





Mattis’in sözleri, ABD’li yetkililer tarafından, Rakka operasyonundan sonra da Kürtlere silah verilmesi uygulamasının devam edeceğine dair yapılmış ilk teyit anlamına geliyor. Mattis gazetecilerin Türkiye’nin verilen silahların geri alınmasıyla ilgili kaygılarını hatırlatması üzerine de Mattis, “Elimizden geleni yapacağız” dedi.





Amerika’nın Sesi (VoA) haberine göre ABD yönetimi şu ana kadar Kürt güçlere verilen silahların ayrıntılarını paylaşmadı. Ancak adının açıklanmasını istemeyen bazı savunma kaynakları verilen silahlar arasında 120 mm’lik havan topları, makineli silahlar ve mühimmatla hafif zırhlı araçlar bulunduğunu belirtiyorlar.





Amerikan yönetimi Rakka’yı en hızlı ve kolay şekilde geri alabilecek güç olarak YPG’yi gördüğünü bu sebeple de kendilerine silah desteği verileceğini açıklamıştı. Türkiye ise YPG’nin PKK’nın uzantısı olduğunu, dolayısıyla YPG’ye verilen silahların daha sonra Türk askerine karşı kullanılacağını söyleyerek Amerikan yönetiminin bu politikasına karşı çıkıyor.





Pentagon 15 Haziran’da Amerika Savunma Bakanı Mattis’in Savunma Bakanı Fikri Işık’a bir mektup yazarak verilen silahlarla ilgili olarak ayrıntılı bir bilgilendirme yaptığını açıklamıştı. Amerikan yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda da PKK’yı terör örgütü olarak gördüğünü ve silahların Rakka operasyonu sonrasında geri alınacağını belirtmişti. Mattis bu açıklamasıyla ilk kez Rakka operasyonundan sonra da Kürtlere silah verilmesi uygulamasının devam edeceğini söylemiş oldu.