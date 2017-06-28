AKP yasayı değiştiriyor, 7 bin işçi çıkarılacak

TPAO ve BOTAŞ’ta çalışan personeli işten çıkarmakta zorlanan Varlık Fonu için özel yasa hazırlanıyor. Hükümetin Meclis’e sunduğu tasarı yasalaşırsa binlerce işçi işten çıkarılabilir. Büyük tartışmalarla kurulan Türkiye Varlık Fonu (TVF), portföyüne aldığı TPAO ve BOTAŞ’ta çalışan personeli mevcut yasalar nedeniyle işten çıkarmakta zorlanınca bir yasa değişikliği hazırlandı.





Sendika.Org sitesinin haberine göre, Hükümetin Meclis’e sunduğu tasarı yasalaşırsa fonun yönetimine alınan TPAO ve BOTAŞ’ta çalışan binlerce personel kamu statüsünden çıkarılarak, kolaylıkla işten atılabilecek.





Varlık Fonu, bünyesine aldığı kurumları idari ve uygulama birimleri itibarıyla özel sektörün çalışma düzenine dönüştürürken, kurumlardaki “ihtiyaç fazlası personel” de belirlendi. Ancak TPAO ve BOTAŞ’taki yaklaşık 3 bin 500 personelin kamu statüsüne tabi çalışıyor olması işten atmayı zorlaştırınca hükümet, personelin kolay yoldan işten çıkarılmasını sağlayacak formül aranmaya başladı.





7 BİNİ AŞKIN PERSONEL KAMU STATÜSÜNDEN ÇIKARILACAK





Adalet Komisyonu’nda görüşülerek TBMM Genel Kurul Gündemi’ne girmeyi bekleyen yasa tasarısı İş Mahkemeleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Tasarıya göre, TPAO ve BOTAŞ’ın yanı sıra TEMSAN, Sümer AŞ, Şeker AŞ ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde çalışan toplam 7 bini aşkın personel, yargılama itibarıyla kamu statüsünden çıkarılacak. Böylece idari yargı yerine iş mahkemelerine tabi hale getirilecek bu personelin ihbar ve kıdem tazminatları ödenerek daha kolay işten çıkarılacak.





Halen kamu personeli statüsünde çalışan bu kurumlardaki personel, haklı bir neden olmadıkça ve personel kendisi istemediği sürece 65 yaşına kadar işten çıkarılamıyor. Bugüne kadar işten çıkarılmaya çalışılan bu kurumlardaki çok sayıda personel, idare mahkemelerine dava açarak kurumlarına geri döndü. Tasarının yasalaşması halinde, bu kurumlardaki personelin tamamı iş mahkemelerine tabi hale gelecek ve artık işten atılanlar idari yargıda değil, iş mahkemelerinde haklarını arayacak. Ancak iş mahkemeleri, idare mahkemelerine göre heyet yerine tek hakimle toplanıp çok daha çabuk karar verdiği gibi ihbar, kıdem ve izin alacakları dahil yasal hakları ödenmiş davalarda haklı fesih kararı da verebiliyor.