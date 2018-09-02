Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'ın Almanya'da miting ısrarı Almanları düşündürüyor /02 Eylül 2018 13:56

Erdoğan'ın Almanya'da miting ısrarı Almanları düşündürüyor

Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaretinde, burada yaşayan Türk kökenli topluma miting yapmak istediği iddia edildi. Hükümet yetkililerinin bunun için formül arayışında olduğu, Erdoğan'ın Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'le birlikte düzenleyeceği bir etkinliğe davet edilecek Türklere konuşma yapmasının planlandığı iddia edildi.

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DW Türkçe'nin Alman Haber Ajansı'nın (DPA) iddiasına dayandırdığı haberine göre, Tayyip Erdoğan Berlin ya da Köln'de Türklere seslenmeyi planlıyor.

Ajans, haberi Almanya ziyaretiyle ilgili bilgi sahibi olduğunu söylediği bir kaynağa dayandırdı. Kaynakla ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmeyen haberde, Türk yetkililerin Erdoğan'ın Köln'de konuşma yapabileceği mekan arayışında olduğu belirtildi. Başkent Berlin'de de muhtemel mekanların araştırıldığı iddia edildi.

'TARTIŞMA ETKİNLİĞİNE KATILABİLİRLER'

Ancak Erdoğan ve diğer Türk hükümeti yetkililerinin Almanya'da kamuya açık konuşma yapması sorun olduğu için bu kez farklı bir formül düşünüldüğü belirtildi. Buna göre Erdoğan'ın, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile birlikte bir tartışma etkinliğine katılmasının, Türkiye toplumu temsilcilerinin de bu programda yer almasının planlandığı iddia edildi.

Erdoğan başta olmak üzere, Türk hükümeti yetkililerinin Almanya'da konuşma yapması ülkede 2016'dan bu yana tartışma konusu. 2016'da Almanya'da yaşayan Türkler tarafından Köln'de düzenlenen ve 40 bin kişinin toplandığı bir etkinlikte Erdoğan'ın video konferans yoluyla konuşma yapmasına yüksek mahkeme izin vermemişti. Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde de Türkiye'den bakan ve AKP yetkililerinin seçim etkinliklerine katılmasına izin verilmemişti.
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