Şarbona yakalanan kişi konuştu: Yemedim sadece temas ettim

Kurban eti yemediğini ama temas ettiğini belirten Ayan, kaldığı Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki koğuşta bir de kasabın bulunduğunu ifade etti. Ayan, şunları söyledi:





"Kurban Bayramı dönüşü memleketten gelince bir sivilce gördüm sağ bacağımda. Kaşımaya başladım ama kızarıklık arttı. İş yeri doktoruma gösterdim. O da şarbon olabileceğini söyledi ve hemen hastaneye gönderdi. Kurban etini yemedim ama temas ettiğimde çıktı. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne sevk edildim sonrasında.”





Aynı serviste yatan birkaç kişinin daha olduğunu söyleyen Ayan, aynı serviste yatan bir de kasap olduğunu, bazı hastaların yedikleri etten zehirlendiğini ancak birçok kişinin et ile temasının ardından şarbona yakalandıklarını belirtti.





Ne olmuştu?







İstanbul Silivri'de Balaban ve Sancaktepe mahalleleri şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Silivri'de 48 kişinin hastanelere davet edildiğini söyleyerek "Sadece 6 kişide deri lezyonu görüldü" açıklamasında bulundu. Bölgede 3 bin 500 büyükbaş hayvanın aşılanmasına karar verildi.







