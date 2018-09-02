İstanbul Emniyeti'nde görev değişikliği

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 13 il emniyet müdür yardımcısı, 22 ilçe ve 22 şube müdürü ile 9 şube ve 12 ilçe emniyet müdür yardımcısının görev yeri değiştirildi.







Geçen terfi döneminde 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay, Terör, Tanık Koruma ve Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına, Terör Şubeden Sorumlu Kadir Alçıkaya, Narkotik, Organize, Mali, Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına, Foto Film Şube Müdürü Koray Şensoy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına ve Deniz Limanı Şube Müdürü Serdar Çelebi Avcılar ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına, Sunay Balıklıkaya Sultangazi ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına getirilirken, Organize, Mali, Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gaffar Demir ise birim amiri emrine çekildi.





Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne Nadir Konak, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne Gökhan Nazlım, Personel Şube Müdürlüğüne Gökhan Bambal atanırken, diğer operasyonel şubelerde ise değişiklik olmadı.





Ayrıca Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne Niyazi İnci, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ercan Çamırcı, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne Hüseyin Güleç, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ömer Kumlu, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne Alparslan Atasoy ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne ise Mehmet Karaca atandı.