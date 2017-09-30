Erdoğan'ın 7 Haziran korkusu: Ak Parti kaybederse, tüm Türkiye kaybeder





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da partisinin il danışma toplantısında konuştu.





Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi salonunda yapılan toplantıda 2019 seçimlerine ilişkin AKP'lilere seslenen Erdoğan "Bir 7 Kasım (Erdoğan 7 Haziran seçimlerini söylemek istedi) daha yaşamak istemiyoruz Erzurum'da. Ak Parti kaybederse, tüm Türkiye kaybeder." dedi.





"AK PARTİ KAYBEDERSE, TÜRKİYE KAYBEDER"





Erdoğan şöyle konuştu:





Erzurum bizi yalnız koymadı. Tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Bundan geri adım atmak yok. Benim milletimin huzurunu kaçırmaya hiç kimsenin hakkı yok. Dünyada terörle mücadelenin ölçüsü bire beştir. Biz bire on olarak sürdürüyoruz. Bu topraklarda bunlara hayat hakkı tanımayacağız. Onun için de bu mücadeledeki kararlılığımız güçlenerek devam edecek. Devletimize sahip çıkacağız. Ülkemizi 2023 hedeflerine taşımakla kalmayacak 2071 hedeflerine ulaştıracağız. 2019 Mart ve asım seçimlerine hazır mıyız. Mart ve Kasımda, unutmayın bir 7 Kasım (7 Haziran 2015 seçimlerini kastediyor) daha yaşamak istemiyoruz Erzurum’da. Şimdiden hazırlığımızı yapacağız. Eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Erzurum bu defa çok daha farklı şekilde sandıklarda patlayacak. Milletimize meselenin AK Parti meselesi olmadığını, meselenin Tayyip Erdoğan meselesi olmadığını bir Türkiye Türk milleti meselesi olduğunu çok iyi şekilde anlatmalıyız. Tam tersi durum ortaya çıkarsa kaybeden hepimiz olacağız. AK Parti kazanırsa Türkiye kazanır bunu böyle bilelim. AK Parti kaybederse Türkiye kaybeder. Dokunmadık yürek sıkmadık el bırakmayacağız.





"İNSANIMIZDA İŞ BEĞENMEME HASTALIĞI VAR"







Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:





Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, adalette, emniyette, toplu konutta, tarımda, sporda tüm alanlarda yepyeni bir Erzurum inşa ettik ediyoruz. Şimdi şehrimizi hızlı tren ağına bağlayarak şehir hastanesiyle bölgesel bir sağlık merkezine getireceğiz. 2023 Türkiyesinin Erzurumunu inşa ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Erzurumun bulunduğu yer hak ettiği yer değil. Bu şehir her alanda daha iyisine layıktır. Bunu da başaracak olanlar hep beraber biziz. Devlet gelişmenin büyümenin refahın alt yapısını kuracak bu şehrin insanları da bu imkanları kullanarak hedeflerine ulaşacaktır. Olması gereken işte budur. Kamunun yatırımı 50 milyon özel sektörün yatırımı 400 milyon liralık yatırım. Erzurumun önündeki potansiyel kaç şehrimize nasip olabilir acaba. Bakın İstanbul'da Üçüncü Havalimanı yapılıyor. Bilir misiniz bu havalimanına işçi bulunamıyor. İşsizim diyor. Hadi buyur gel. İşçi bulunamadığı için Uzakdoğudan işçi getiriliyor. İnsanımızda bir de iş beğenmeme hastalığı var.





"GEÇMİŞTE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİĞİMİZ..."





Madem şartlar değişti. Bizim geçmişte her türlü desteği verdiğimiz Kuzey Irak madem bize rağmen adım attıysa bunun bedelini ödeyecektir. İsrail'den başka destekleyen var mı? Kerkük'ün terihinde siz yoksunuz.