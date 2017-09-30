Yeni Şafak Efkan Ala'yı PKK destekçisi ilan etti

AKP'ye yakın Yeni Şafak bugün parti içi kavgada taraf olan bir haber yaptı.





Habere göre Türkiye 2011- 2015 yılları arasında 17 bin Suriyeli ve Iraklıya istisnai vatandaşlık vermişti. Vatandaşlık verilenlerin büyük bölümü Kuzey Irak ve Suriye’de PYD’nin hakim olduğu bölgelerden gelmesi dikkat çekiyordu.







Haberde 2011-2015 tarihleri arasında vatandaşlığa alınanların arasında Barzani ve PKK adına çalışan dernek, vakıf ve STK temsilcileri bulunduğu ve Türkmenlerin bu vatandaşlıkların iptal edilmesini istedikleri iddia edildi.





SOYLU EL ATTI İDDİASI





Yeni Şafak’taki haberindeki dikkat çekici nokta ise şöyle:





“Süleyman Soylu’nun bakanlığı ile birlikte PKK destekçisi dernek ve vakıflara yönelik operasyonlar başladı. Türkiye aleyhine faaliyet gösteren dernek ve vakıflar tarafından çalışma izni alma ve devamında vatandaşlık ayrıcalığına sahip olan kişilere dönük takip ve tetkikler de aynı operasyonlara paralel olarak başladı. 2016 yılına dek vatandaşlık listesinde yer bulamayan Türkmenler ancak bu süreç sonrasında vatandaşlıktan faydalanmaya başladı.”





HEDEF EFKAN ALA MI?





Yani Yeni Şafak haberinde eski İçişleri Bakanı Efkan Ala döneminde PKK’ya yakın 17 bin kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alındığını, Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’na gelmesiyle olaya el attığını ileri sürüyor.





AKP'NİN SORUMLULUĞU NEREDE?





Ancak gazete Bakanlar Kurulu kararıyla 17 bin kişiye vatandaşlık verildiği noktasını gözlerden kaçırmaya çalıştı. Eğer bir dönem PKK'ya yakın isimlere vatandaşlık verildiyse bunun Erdoğan AKP hükümetlerinin bilgisi ve onayı olmadan yapılabilmesi hukuken mümkün değil.

