Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Marmaris'ten uçmasını sağlayan kişi de tutuklanmış

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı helikopterinde bulunan personelin de ByLock kullandığı iddiasıyla cezaevine gönderildiği öğrenildi.





Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın helikopter ekibine Eylül 2014’te katılan polis memuru Tayyib Sina Doğan, 15 Temmuz’da darbe girişim gecesi Marmaris’teydi. Erdoğan ve ailesini otelden alıp Dalaman Havalimanı’na taşıyan helikopterin üç kişilik ekibinde yer alıyordu. Doğan, cep telefonuna ByLock yüklediği gerekçesiyle 22 Kasım’da 2016’da çıkarılan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildi. Doğan, 20 Kasım 2017’de ise tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.







'PROGRAMI HİÇ YÜKLEMEDİM'





Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Doğan’a 5 Eylül 2014’te cep telefonuna ByLock yüklediğine ilişkin kayıt gösterildi. Doğan, “Programı hiç yüklemedim. Başka programlar vasıtasıyla yönlendirilmiş olduğunu düşünüyorum. ByLock içeriklerinin ve kullanıcı adının bana ait olduğu tespit edilirse her türlü cezaya razıyım” dedi.





'İSTESEM O HELİKOPTERİ KALDIRTMAZDIM'





Doğan, 15 Temmuz’dan önce ve sonra nerede olduğuna dair soru üzerine şunları söyledi:





“15 Temmuz günü görevim gereği Cumhurbaşkanımızın helikopterinin uçuş teknisyeni olarak Marmaris’teydim. Olaylar geliştiğinde Cumhurbaşkanımızı ve ailesini alarak, helikopterle Dalaman’a hareket ettik. Uçağına ulaştırdık. Dalaman’da beklememiz söylendi. Bu sırada darbeci MAK timleri tarafından baskına uğradık. Havaalanının tüm elektriğini pilotumuz kestirdi. Böylece gruba engel olduk. Sonra oradan ayrılarak ilçe emniyete geçtik. Amirlerimizin talimatları doğrultusunda görevime devam ettim. Darbe günü Cumhurbaşkanımızın en yakınındaydım. Terör örgütü üyesi olsam, Cumhurbaşkanımızın bindiği helikopteri yerinden kaldırtmazdım. Helikopterin anahtarı bendeydi. Donanımını bilen biriyim. Havalanmadan önce darbecilerin helikopterini havada gören ilk kişiyim, bu durumu pilota bildirdim.”





15 Temmuz gecesi Marmaris'te yaşananlara ilişkin görülen davada Erdoğan'ı koruyan polislerden bir kısmının tutuklandığı ortaya çıkmıştı. İlgili davada Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanıklara "Sanıklara sizinle çatışmaya giren polislerin bir kısmı da FETÖ'den tutuklandı. Su o kadar bulanık ki" demişti.