Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Marmaris'ten uçmasını sağlayan kişi de tutuklanmış /08 Aralık 2017 10:17

Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Marmaris'ten uçmasını sağlayan kişi de tutuklanmış

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı koruyan polislerin tutuklandığının ortaya çıkmasının ardından, tutuklamaların ne kadar yanlış usullerle yapıldığını gösteren bir kanıt daha ortaya çıktı.

SHABER3.COM

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı helikopterinde bulunan personelin de ByLock kullandığı iddiasıyla cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın helikopter ekibine Eylül 2014’te katılan polis memuru Tayyib Sina Doğan, 15 Temmuz’da darbe girişim gecesi Marmaris’teydi. Erdoğan ve ailesini otelden alıp Dalaman Havalimanı’na taşıyan helikopterin üç kişilik ekibinde yer alıyordu. Doğan, cep telefonuna ByLock yüklediği gerekçesiyle 22 Kasım’da 2016’da çıkarılan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildi. Doğan, 20 Kasım 2017’de ise tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

'PROGRAMI HİÇ YÜKLEMEDİM'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Doğan’a 5 Eylül 2014’te cep telefonuna ByLock yüklediğine ilişkin kayıt gösterildi. Doğan, “Programı hiç yüklemedim. Başka programlar vasıtasıyla yönlendirilmiş olduğunu düşünüyorum. ByLock içeriklerinin ve kullanıcı adının bana ait olduğu tespit edilirse her türlü cezaya razıyım” dedi.

'İSTESEM O HELİKOPTERİ KALDIRTMAZDIM'

Doğan, 15 Temmuz’dan önce ve sonra nerede olduğuna dair soru üzerine şunları söyledi: 

“15 Temmuz günü görevim gereği Cumhurbaşkanımızın helikopterinin uçuş teknisyeni olarak Marmaris’teydim. Olaylar geliştiğinde Cumhurbaşkanımızı ve ailesini alarak, helikopterle Dalaman’a hareket ettik. Uçağına ulaştırdık. Dalaman’da beklememiz söylendi. Bu sırada darbeci MAK timleri tarafından baskına uğradık. Havaalanının tüm elektriğini pilotumuz kestirdi. Böylece gruba engel olduk. Sonra oradan ayrılarak ilçe emniyete geçtik. Amirlerimizin talimatları doğrultusunda görevime devam ettim. Darbe günü Cumhurbaşkanımızın en yakınındaydım. Terör örgütü üyesi olsam, Cumhurbaşkanımızın bindiği helikopteri yerinden kaldırtmazdım. Helikopterin anahtarı bendeydi. Donanımını bilen biriyim. Havalanmadan önce darbecilerin helikopterini havada gören ilk kişiyim, bu durumu pilota bildirdim.”

15 Temmuz gecesi Marmaris'te yaşananlara ilişkin görülen davada Erdoğan'ı koruyan polislerden bir kısmının tutuklandığı ortaya çıkmıştı. İlgili davada Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanıklara "Sanıklara sizinle çatışmaya giren polislerin bir kısmı da FETÖ'den tutuklandı. Su o kadar bulanık ki" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Marmaris'ten uçmasını sağlayan... Sonraki Haber >>

Biz buyuz !

Biz buyuz !

Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı

Eren Erdem: Kudüs Filistin’in diyorsunuz ama...

Eren Erdem: Kudüs Filistin’in diyorsunuz ama...

Onlar, fedakar insanlar, kahraman insanlar!..

Onlar, fedakar insanlar, kahraman insanlar!..

Türkiye İran'ın parasına el koydu...

Türkiye İran'ın parasına el koydu...

Polis doğumhane kapısında bekliyor

Polis doğumhane kapısında bekliyor

Türkiye cezaevlerindeki bebeklere uzaklardan destek

Türkiye cezaevlerindeki bebeklere uzaklardan destek

Zarrab'ın işbirliği anlaşması ortaya çıktı

Zarrab'ın işbirliği anlaşması ortaya çıktı

'Bir yargı her şey olabilir ama gülünç olamaz'

'Bir yargı her şey olabilir ama gülünç olamaz'

Aykan Erdemir'in Meclis'te euro saçtığı konuşma çok konuşulmuştu

Aykan Erdemir'in Meclis'te euro saçtığı konuşma çok konuşulmuştu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:04:20