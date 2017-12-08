Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Man adası belgelerini yalanlamak isterken doğruladı /08 Aralık 2017 10:22

AKP, Man adası belgelerini yalanlamak isterken doğruladı

AKP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası belgelerine karşı hazırladığı broşürde, ‘gerçek belge’ olarak yine ‘sahte’ denilen CHP’nin açıkladığı belgeyi kullandı.

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Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AKP, 'ABD’deki dava ve CHP’nin asılsız iddialarına ilişkin bilgi dosyası' adıyla bir broşür hazırladı. Broşürde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Man Adası belgeleri olarak nitelendirilen iddialarıyla ilgili olarak açıklamalar da yer aldı.

Para transferini yapan Bellway Limited’in Türkiye’de kurulan bir şirket olduğu ileri sürülen broşürde yer alan gerçek belgede, şirketin adresi İngiltere olarak görünüyor.

Kılıçdaroğlu için 'F... ayarlı canlı bomba' nitelemesinin kullanıldığı broşürde, iddia edilen ve basına dağıtılan belgelerle ilgili olarak ilk kez 'Fuat Avni adlı hesabın da kullanıcısı olduğu iddia edilen Said Sefa'nın 27 Mayıs 2017’de kendi Twitter hesabından paylaşımlarda' bulunulduğu, daha sonra bu belgelerin 'theblacksea_ eu' adlı internet sitesine yüklendiği ileri sürüldü.

Broşürde, “Aynı gün sosyal medyadaki bazı Twitter hesapları bu konuyla ilgili gerçek belgeleri paylaştı. Böylece F...’nün Kılıçdaroğlu’nun eline tutuşturduğu belgelerin sahte olduğu anlaşıldı” denildi.

TEK FARK MUSTAFA ERDOĞAN KISMININ KARARTILMASI

Ancak ‘gerçek belge’ olarak nitelendirilen belgenin hangi Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldığı, resmi bir yetkili olup olmadığı açıklanmadı. AKP'nin broşürde yer verdiği 2 sayfalık belge, CHP’nin basına dağıttığı ve internet sitesinden açıkladığı belgeler arasında yer alıyor. Tek fark ise, CHP’ninkinden farklı olarak 'Mustafa Erdoğan' adının olduğu bölümün karartılmış olması.

Broşürde, “Gerçek belgelerde para transferlerinin iki Türk bankası olan Türkiye Halk Bankası ile Albaraka Türk arasında gerçekleştiği anlaşıldı. Transferi yapan şirket ise Türkiye’de kurulan Bellway Limided” denildi. 

Ancak, broşürdeki 2 belgede, Bellway Limided’in adresi 'First Floor Jubilee Buildings Victo 9999- İngiltere-GB' olarak gözüküyor. CHP’nin 'para önce yurtdışına çıkıyor sonra Türkiye’ye dönüyor' iddiasında bulunduğu kaydedilen broşürde, gerçeğin ise 'Transfer dolar cinsinden olduğu için dolar para biriminin otoritesi de ABD bankaları olduğu için transfer onayı ABD’den alınıyor' olduğu belirtiliyor.
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