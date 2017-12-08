Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir Bitcoin 19 bin dolar oldu /08 Aralık 2017 10:07

Bir Bitcoin 19 bin dolar oldu

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 19.000 doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

SHABER3.COM

Bitcoin'in değeri dün 14.000 ve 16.000 doları geçmesinin ardından bugün de 19.380 dolara kadar yükseldi. Böylece, sanal para birimi son üç günde yüzde 65 değer kazanmış oldu. 

Bu ay başından itibaren değeri yüzde 96 artan Bitcoin, sene başından bu yana ise yaklaşık yüzde 1900 prim yaptı.

Öte yandan, Bitcoin'in değeri 19 bin doları aşmasının ardından kısa bir süre sonra 15145 dolara düştü ve TSİ 07.00'de 16.715 dolardan işlem gördü. 

SANAL PARADA GÜVENLİK ENDİŞESİ

Uzmanlar, Slovenya'daki NiceHash isimli Bitcoin şirketinin siber saldırıya maruz kalarak 70 milyon dolar değerindeki Bitcoin'in firmadan çalındığını belirterek, bunun yatırımcılarda ve kullanıcılarda güvenlik endişesine neden olduğunu kaydetti.

Ayrıca Güney Kore hükümetinin dün aldığı kararla Bitcoin vadeli işlemlerini yasaklamasına dikkati çeken uzmanlar, Asya'nın büyük piyasalarına sahip ülkelerin sanal para birimlerindeki spekülasyonların önüne geçmek ve daha sıkı kontrol etmek amacıyla regülasyonları artırabileceğini vurguladı.

Güney Kore Finansal Gözetmenlik Hizmetleri iki hafta önce Bitcoin'i denetlemeyeceğini bildirmişti. Çin hükümeti ise ekim ayı başında sanal para birimleri üzerindeki regülasyonları sıkılaştırırken, sermayenin kayıt dışı yollardan ülke ekonomisinin dışına çıkmasını engellemeye çalışıyor. 

Piyasa değeri 280 milyar doların üzerine çıkan Bitcoin, uluslararası ilaç firması Pfizer ve ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon gibi dev firmaları geride bırakıyor. 

Dünya genelinde bin 200'e yakın diğer sanal para birimlerinin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 400 milyar seviyesinde bulunuyor.
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