'Erdoğan'ı bu kez Eylül'de devirmeye çalışacaklar'

15 Temmuz darbe girişiminin ardından benzer bir kalkışmanın olacağı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı devirmek üzere bazı güçlerin harekete geçeceği iddialarında, iktidar medyası tarafından yeni bir tarih ortaya atıldı: Eylül sonu.







AKP yanlısı Yeni Akit gazetesinin köşe yazarı Abdurrahman Dilipak, Cemaat'in Eylül sonunda harekete geçeceği ve Aralık ayında Erdoğan'ı devirmiş olacakları gibi kehanetlerin ortalıkta dolaştığını yazdı.





Dilipak, fantastik ve korku pompaladığı iddiasında, Cemaat'in, Erdoğan'ın bu ay sonunda ABD'ye yapacağı ziyareti fırsat olarak gördüğünü öne sürdü.





Ancak, ABD ile AKP arasındaki ilişkiler, tutuklu Reza Zarrab, Halkbank CEO'su Mehmet Hakan Atilla ve son olarak Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan hakkında çıkarılan tutuklama kararı nedeniyle gerilmiş vaziyette.





Kimi spekülasyonlara göre, ABD'nin İran'a yönelik ambargoları delmekle suçladığı Türkiye'ye yönelik hukuki süreçte Erdoğan'ın da tutuklanma ihtimali olduğu ve bu nedenle Erdoğan'ın ABD'ye gitmesinin doğru olmayacağı belirtiliyor. Bu nedenle havuz medyasında bu tür yazılarla Erdoğan'ın ABD ziyaretine gitmesinin önlenip önlenmek istemediği merak konusu oldu.





Dilipak yazısının devam eden bölümünde, kahinlik, esoteric fuarlar, gizemli tarikatlar, ruhsal etkinlikler, alternatif tıp gibi konulardan bahsederek, Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut'un "telekinezi ile adam öldürme" uçukluğundaki düşüncelerine selam göndermiş oldu.





Dilipak, bu tür gizemli ve mistik etkinliklerde III. Dünya Savaşı, Kıyamet savaşı, Mesih'in dönüşü, Mehdi, Deccal, Yecüc/Mecüc (Gog-Magog), uzaydaki canlılar ve gelecek gibi konuların tartışıldığını aktardı.





Realite ile bağı koparan yazının devamı ise şöyle:





Bu tezgâhta F...’cüler de var, Masonlar, Tapınakçılar, Siyonistler, Vatikan’a bağlı ruhbanlar, Protestanlar, Budistler, Siyonistler, Kabbalistler, herkes var. Ruhlar alemi ve gayb alemini keşfe çıktığını sanan bir sürü adam. Çoğu, geçmişin kehanetlerine bakıp, bugüne ilişkin yorumlar çıkarmaya çalışıyorlar. Bizde de var cifir hesapları, ebced hesabı ile geleceği anlama çabaları, kutsal metinlerden yapılan istihraçlar, vs vs. Bunların en meşhurlarından biri Nostradamus. Nostradamus 2017’de ABD’de “utanmaz, risk alan ve yüksek sesle konuşan” büyük bir liderin yükseleceğini söylüyor. Ayrıca “Anlaşma bozuldu, yüzünü cennete çevirecek, kanlı ağız kanla yüzecek” gibi kehanetleri var. Hristiyanlar için de, Yahudi kâhinler için de, Kızılderili, Çin, Asyatik kâhinler için de gelecek, batılılar için pek parlak değil.