Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li eski vekil İçten: Allah bunu kabul etmez! /16 Eylül 2017 10:46

AKP'li eski vekil İçten: Allah bunu kabul etmez!

AKP 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, 17-25 Aralık operasyonları sonrası şu an Cemaat soruşturması kapsamında kapatılan okullara giden kişilere teşvik verildiğini açıkladı.

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AKP'li eski vekil: Allah bunu kabul etmez

Eski AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, devletin şu an karanlık bir odada olduğunu ve sağdan soldan her yerden yumruklar geldiğini bu nedenle tedbir alması gerektiğini ifade etti.

KRT Haber'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan İçten, 17-25 Aralık’tan sonra devletin, Cemaat okullarına çocuklarını gönderenlere bizzat destek verdiğini söyledi.

İçten şöyle konuştu:

"Hiç kusura bakmasın kimse, okul mevzusu, devlet F...'nün okuluna çocuklarını götürenlere teşvik verdi, devlet verdi bunu. 17-25 Aralık'tan sonrasını söylüyorum, öncesini söylemiyorum, 17-25 Aralık'tan sonra F...'nün okuluna çocuklarını götürenlere devlet teşvik vermiş diyorum. Sen benim çocuklarımı F...'nün okullarına yolladım diye memuriyet alırsan bu doğru olmaz. Niye, o okulun ruhsatını veren devlet, denetleyen de devlet, o zaman suçlu kim? Ruhsatı veren, teşviki veren, denetleyen. Herkes yerinde duruyor ama vatandaş içeride. Allah kabul etmez bunu. Bunların hiçbiri hukuken de kriter olamaz."
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