Samanyolu Haber /Gündem / Savcıdan fantastik 'kurt adam' benzetmesi /16 Eylül 2017 09:25

Savcıdan fantastik 'kurt adam' benzetmesi

YARSAV eski Başkanı Murat Arslan'a Cemaat üyesi olduğu suçlamasının yöneltildiği iddianamede, savcı yeni bir tanım türeterek Arslan'ı 'kurt adam'a benzetti

SHABER3.COM

15 yıl hapis cezası istenen Yargıçlar ve Hakimler Yüksek Kurulu (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan hakkında, iddianamede "kurt adam" benzetmesi yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz tarafından hazırlanan iddianamede Arslan "takiyye" yapmakla suçlanıyor ve "sosyal demokrat görünümlü Cemaatçi olmakla itham ediliyor.

KHK ile kapatılan YARSAV'ın başkanıyken gözaltına alınan Arslan'ın 15 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede ayrıca Arslan'ın, ByLock programının 2014 yılından beri aktif kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

İddianamede, “Başta Murat Arslan ve diğer şüphelilerin konumunu teşbihte hata olmaz deyişi ile anlatmak gerekirse; bu kişilerin durumu gündüz insan, gece kurt olan masal oyuncusu...” ifadesi yer aldı. 
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