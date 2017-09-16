Savcıdan fantastik 'kurt adam' benzetmesi

15 yıl hapis cezası istenen Yargıçlar ve Hakimler Yüksek Kurulu (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan hakkında, iddianamede "kurt adam" benzetmesi yapıldı.







Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz tarafından hazırlanan iddianamede Arslan "takiyye" yapmakla suçlanıyor ve "sosyal demokrat görünümlü Cemaatçi olmakla itham ediliyor.





KHK ile kapatılan YARSAV'ın başkanıyken gözaltına alınan Arslan'ın 15 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede ayrıca Arslan'ın, ByLock programının 2014 yılından beri aktif kullanıcısı olduğu belirtiliyor.





İddianamede, “Başta Murat Arslan ve diğer şüphelilerin konumunu teşbihte hata olmaz deyişi ile anlatmak gerekirse; bu kişilerin durumu gündüz insan, gece kurt olan masal oyuncusu...” ifadesi yer aldı.