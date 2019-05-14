Erdoğan'dan tartışılacak bir açıklama daha: Sandık kurullarındaki yanlış, bizim için fırsat oldu









Erdoğan, parti teşkilatına da seslenerek, seçim kampanyasının "oyları çaldılar" iddiası üzerinden yapılmasını istedi.





Cumhurbaşkanı, "Burada cevap çok basit, oyları çaldılar. İşte şimdi bu mücadeleyi, bu seçimde böyle vereceğiz. Bir tarafta oy çalanlar var, bir tarafta milli iradeye sahip çıkanlar var." dedi.





Yüksek Seçim Kurulu, 6 Mayıs'ta açıkladığı iptal kararının üzerinden geçen yedi günlük süre içinde, tekrara gerekçe olan kararın ayrıntılarını henüz açıklamadı.





YSK, seçimlerin yenilenmesine gerekçe olarak, bazı sandık kurullarında, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve üyelerin görev yapmasını göstermişti.





'Bu bizim için fırsat oldu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara'daki genel merkezindeki iftar etkinliğinde yaptığı konuşmada, bu konuya da değindi.





"31 Mart seçimlerinde büyükşehir konusundaki usulsüzlükleri, eksiklikleri, hataları araştırırken, sandık kurul üyeleriyle ilgili yanlışı da tespit ettik. Bu bizim için fırsat oldu. 31 Mart seçimlerindeki tek sorun, 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakınının usulsüz atanması değildir. Ayrıca ben ona usulsüzlük ifadesini çok kibar buluyorum. Orada çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin de çok ciddi yanlışlıklar belirledik"



