Samanyolu Haber /Dünya / 'Ankara'daki tedirginlik sanıldığından daha büyük' /14 Mayıs 2019 12:14

'Ankara'daki tedirginlik sanıldığından daha büyük'

Türkiye'de Merkez Bankası yedek akçelerinin bütçeye aktarılmasına yönelik çalışmalar Alman FAZ'da kendine yer buldu.

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DW Türkçe Servisinin aktardığı, Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan "Nakit enjeksiyonu" başlıklı ekonomi yorumunda, Türkiye'de Merkez Bankası'nın 40 milyar liralık yedek akçesinin bütçeye aktarılmasına yönelik yasal çalışmalara başlanması ve bunun siyasi anlamı mercek altına alınıyor:

"Ankara'daki tedirginlik, sanıldığından daha büyük. Çünkü rüzgar, siyasi ve ekonomik açıdan iktidarın yüzüne vurdukça, hükümet her türlü destek kaynağını seferber ediyor. Ortadaki en yeni fikirlerden biri, Merkez Bankası'nın bütçenin sıkıntılarını gidermesi… 2016'daki darbe girişimini yüksek enflasyon ve liranın çöküşü ile pahalıya mal olan son derece gevşek bir para ve maliye politikası takip etmişti. Faizler o günden bugüne şiddetle arttı ancak AKP vergi konusunda geri adım atmaktan çekiniyor. Çünkü yerel seçimlerde daha da fazla destek kaybetmekten korkuyor."
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