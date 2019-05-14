Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP İstanbul seçimleri için 'Kefen Parası'na göz dikti /14 Mayıs 2019 11:34

AKP İstanbul seçimleri için 'Kefen Parası'na göz dikti

Hükümet Merkez Bankası'nın kötü günler için sakladığı 'ihtiyat akçesi'ni Hazine'ye aktaracağı iddia ediliyor. Ekonomistler olası bu senaryoyu sert bir şekilde eleştirirken durumun karşılıksız para basmaktan farkı olmadığını söylüyorlar. Merkez Bankası ise sessizliğini koruyor.

AKP 'kefen parasına' göz dikti

 Ekonomist Mert Yılmaz You Tube kanalında Merkez Bankası ve Hükümetin yedek akçe hamlesini yorumladı . Merkez Bankası’nın kara gün akçesi olarak bilinen zor durumlar için kenarında bulunan 40 milyar TL'nin İstanbul seçimlerinin finansında kullanılacağını söyleyen Yılmaz 'AKP Türkiye'nin kefen parasına bir göz dikti dedi' 

Reuters’ın dün üst düzey ekonomi kaynaklarına dayandırdığı ve Merkez Bankası tarafından henüz yalanlanmayan habere göre hükümet Merkez Bankası’nın kara gün akçesi olarak bilinen zor durumlar için kenarında bulunan 40 milyar TL değerindeki ihtiyat akçesi’ni İstanbul seçimleri öncesi Hazine’ye aktarmaya hazırlanıyor. Merkez Bankası yerel seçimler öncesi genel kurul tarihini öne alarak hükümete 37 milyar TL’lik kaynak aktarımını erkenden yapmıştı.
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