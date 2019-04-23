Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan seçim sonrası 'kabinede değişiklik' açıklaması /23 Nisan 2019 21:45

Erdoğan'dan seçim sonrası 'kabinede değişiklik' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump ile bugünlerde görüşme olabileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen resepsiyonda kabine değişikliği iddialarına dair, "Birileri istedi diye yaparsak istikrar kalmaz." dedi.

Resepsiyonda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, kabine değişikliği iddiasıyla ilgili olarak, "Hiçbir zaman bununla ilgili açıklama yapmadım. Medya veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. Eğer bir değişme gerekiyorsa gerektiği zaman onu zaten yaparız. Birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem böyle bir adetim yok." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: ŞU ANDA İZLİYORUZ

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerine dair kararını yorumlayan Erdoğan, "Karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı itibarıyla dokuz maddede itiraz vardı. Diğer 8'i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Onlar da tabii ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz." dedi.

Erdoğan ayrıca, "Türkiye İttifakı, Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. Biz şu anda 82 milyonu ayırarak konuşamayız. 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' olarak topluyoruz. Kastımız da budur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "ABD Başkanı (Donald Trump) ile bugünlerde görüşmemiz olabilir." dedi.
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