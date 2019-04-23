Samanyolu Haber /Dünya / Yeni Zelanda'dan terör mağdurları için yeni karar /23 Nisan 2019 21:59

Yeni Zelanda'dan terör mağdurları için yeni karar

Christchurch ve Linwood'daki camilere yapılan terör saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetmişti.

SHABER3.COM

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırılarından kendileri veya yakın akrabalarından biri doğrudan etkilenenlerin ülkede oturma iznine imkan sağlayan kalıcı vizeye başvurabileceği bildirildi.

Yeni Zelanda Göçmenlik Birimi, geçen ay cuma namazı sırasında yapılan terör saldırısında Nur ve Linwood camilerinde kendisi veya yakın akrabalarından biri bulunanlara kalıcı ikamet sağlamak amacıyla özel bir vize kategorisi oluşturulduğunu duyurdu.
 
Birimin resmi sayfasından detayları paylaşılan yeni vize türüne, Christchurch'teki terör saldırılarından doğrudan etkilenen kişiler ve aileleri ülkede kalıcı ikamet için başvurabilecek.

Yarından itibaren başvurulara açılacak vize türünün, şu anda geçici ve yerleşik vize alan bu kişilerin Yeni Zelanda'ya göç statülerinin kesinleştirilmesine yönelik olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 3’ü Türk vatandaşı 50 kişi de yaralanmıştı.
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