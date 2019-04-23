AKP'nin KHK itirazını reddeden YSK'da sıra MHP'de...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yarın saat 14:00'te Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) İstanbul seçimlerinin iptali talebiyle yaptığı "olağanüstü itiraz" müracaatını görüşecek.





YSK’nın bugün aldığı karara ilişkin konuşan Binali Yıldırım, ''Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim.” dedi.





YILDIRIM VE BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA





Binali Yıldırım, YSK’nın bugünkü toplantıda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen seçmenlere hakkında aldığı karara ilişkin, ''YSK’nın kararına yorum yapmam yanlış olur.” ifadelerini kullandı.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de YSK'nın kararı hakkında "YSK çalışmalarını yapıyor, sonuçlanmadan yorum yapmak doğru olmaz." dedi.





41 BİN SEÇMEN ARAŞTIRILACAK





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal medya hesabından görüşme sonrasında verilen ara kararları açıkladı.





Yavuz, şunları kaydetti: “YSK bugün vermiş olduğu ara kararla, kanunla ihraç edilenlere ilişkin oy kullanamazlar şeklindeki talebimizi oy çokluğuyla reddetti. Diğer iddia ve taleplerimizin araştırılmasına karar verdi. Buna göre 2 bin 732 kısıtlı, bin iki yüz yirmi dokuz ölü, 10 bin iki yüz doksan hem cezaevi hem de İstanbul seçmen listesinde kayıtlı olan, 5 bin 287 hükümlü olmasına rağmen İstanbul seçmen listesinde kayıtlı olan, 236 yerleşim yeri adresi cezaevi olan, 21 bin 782 kişi 18 yaş üstü zihinsel engelli olmak üzere toplamda 41 bin 556 seçmenle ilgili araştırma kararı verdi. Ayrıca sandık başkanları ile memur üyelerin ne şekilde oluşturulduğuna ilişkin konuların araştırılmasına karar verdi.”