Erdoğan'dan parti kuracaklara sert sözler: Boş çuval gibi devrilecekler

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle parti genel merkezde kahvaltıda buluştu.





Milletvekilleri, yeni partiden sistem revizyonuna, seçimden Cumhur İttifakı'na kadar eleştiri ve görüşlerini aktardı.





Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, görüşmeye dair AKP kulislerinde konuşulanlar şöyle:





23 HAZİRAN FIRSAT





Erdoğan, İstanbul seçimleriyle tartışmaya değinirken, “Seçim geride kaldı. Gerekli değerlendirmeler yapılacak. 23 Haziran bir fırsattır, bunu değerlendirelim, konuşalım.” dedi.





Sisteme dönük eleştiriler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarafsız cumhurbaşkanı konusunda referandum önerisine de cevap veren Erdoğan, "Eleştirileri saygıyla karşılıyoruz, fakat sistem onayını milletten almıştır. Bunun tartışılması eski sisteme dönülmesinden bahsedilmesi millete hakarettir. Millet iradesi mutlaktır. Perde arkasında yönetimler dönemi bitti. Ya milletin gönlüne gireceksin ya da yönetemeyeceksiniz. 1930'lu yıllarda CHP il başkanlarını vali atıyordu bunlara geri dönüş yok." dedi.





"BOŞ ÇUVAL GİBİ DEVRİLECEKLER"





Daha önce Ali Babacan ile görüşen ve partide kalmalarını isteyen, parti kuranların daha önce başarılı olamadıklarını vurgulayan Erdoğan bu kez yeni parti yoluna çıkanlara sert sözlerle yüklendi.





Yunus Emre’nin "İlla edep" dizelerini kullanan Erdoğan şöyle dedi:





"AK Parti istikamet partisidir. Bu, halkın ve hakkın istikametidir. Biz bu istikamette devam ediyoruz. Bu istikameti şaşıranlar oldu. Rüyalara dalanlar, mühendislik hesaplarıyla konum bulmaya çalışanlar, AK Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecektir. Onların ne peşinde olduğu değil, bizim ne iş yaptığımız önemli. Yunus Emre’nin dizelerinde dediği gibi… Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep illa edep."





'KÜRT MESELESİ'





Kürt meselesine dair açıklamada bulanan Erdoğan, “Biz Kürtler için her şeyi yaptık. Kürt meselesi var demek bana, bize hakarettir. Türkiye meselesi vardır, Türkiye'yi bir bütün olarak ele almak gerekir. Ben Kürtleri ayırmadım.” dedi.





SİSTEMDE REVİZYON





Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde revizyon tartışmalarına değinen Erdoğan, “Fuat Oktay başkanlığında değerlendirme yapılıyor. İhtiyaç varsa değerlendirilir. Uygulamada eksiklikler varsa tespitlerimiz olursa değerlendiririz.” dedi.





HAVUZ MEDYASINI KİMSE SEYRETMİYOR





Bu arada milletvekillerinden yandaş medya eleştirisi de geldi. Bir milletvekili, "Havuz medyasını kimse seyretmiyor, herkes Fox izliyor." dedi.