Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li başkanın silahla vurduğu kız kardeşi hayatını kaybetti /05 Temmuz 2019 09:29

MHP'li başkanın silahla vurduğu kız kardeşi hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı Mücahit Aktan’ın silahla başından vurulan kız kardeşi Meryem Aktan yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başkan Mücahit Aktan, kardeşi Meryem'i vurduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Mersin'in Silifke ilçesinde belediye başkanı seçilen Mücahit Aktan’ın kız kardeşi Meryem Aktan evinde tabanca ile başından vurularak, yaralandı. 

Çağırılan ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Meryem Aktan, yapılan ilk müdahalenin ardından, Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. 

Kız kardeşini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Mücahit Aktan, 'silahla yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

İKİ AYDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Meryem Aktan, gece saatlerinde fenalaştı. Yaklaşık iki aydır tedavi gören Aktan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 
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