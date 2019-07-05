MHP'li başkanın silahla vurduğu kız kardeşi hayatını kaybetti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Mersin'in Silifke ilçesinde belediye başkanı seçilen Mücahit Aktan’ın kız kardeşi Meryem Aktan evinde tabanca ile başından vurularak, yaralandı.
Çağırılan ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Meryem Aktan, yapılan ilk müdahalenin ardından, Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.
Kız kardeşini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Mücahit Aktan, 'silahla yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
İKİ AYDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU
Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Meryem Aktan, gece saatlerinde fenalaştı. Yaklaşık iki aydır tedavi gören Aktan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.