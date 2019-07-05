Erdoğan tartışmalara kapıyı kapattı: Asla geri dönüş yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle yaptığı buluşmada, başkanlık sisteminde revizyon tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.





“Sistem henüz bir yaşında. Sistemde aksayan işlemeyen yönler olabilir, bunlar ortaya çıkabilir. Bir yılda bazı aksaklıklar, eksiklikler görüldü" diyen Erdoğan, "Henüz birinci yılı. Bunlar, bir yılda olabileceği gibi beşinci yılında da ortaya çıkabilir. Bunlar düzeltilir ama asla geri dönüş olmaz. Henüz birinci yılı ama yeni yönetim, eski yönetime göre daha ileri seviyede. Yeni sistemi eleştirenler, eski sistemden nemalananlar, geçinenler” ifadesini kullandı.