Erdoğan'dan mitingde büyük gaf

Erdoğan’ın bu gafı sosyal medyada da hızla paylaşıldı, ekşi sözlük’te ise konuya ilişkin ‘terör örgütlerinin destek verdiği cumhur ittifakı’ adlı bir başlık açıldı.







Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde toplu açılış töreninde konuştu.





Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:





Kardeşlerim biliyorsunuz pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenileme seçimi var. Bu seçimde İstanbul halkı iki adaydan birine karar verecek. Bir tarafta Cumhur İttifakı'nın, yani terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Cumhur İttifakı... Öyle demiyor mu? Ne diyor Kandil? Oylarımız Millet İttifakı'nın adayına diyor. Millet İttifakı'nın adayı kim belli. İsim vermeyeceğim.





Şu anda CHP Başkanı Bay Kemal rahatsız oluyor bazı şeylerden. Zira adayları Genel Başkanı'nın adın bile anmaktan kaçınıyor. Genel Başkanları nasıl yalan söylüyorsa bunlar da öyle yalancı. Her türlü oyunu oynuyorlar.





Sayın Yıldırım ile televizyon programına çıkmadan önce soruları alıyor ve hazırlıklarını yapıyor. Bunların belgeleri bizde var. Oturduğu yerin yanında kutular. O kutuların yanında da kartonlar... Bunların resimleri hepsi kayıtlı var. Ne diyor? Ben böyle bir şey yapmadım. Sonra kabul etmek zorunda kaldılar. Yalancının mumu yatsıya katar yanar.





Bu aday seçim gecesi aradaki farkın sürekli azalmasıyla ilgili gerçeği inkar etmiştir. Ak Parti'nin yeniden sayıma ilişkin başvurusunu inkar etmiştir. Çaldılar, çaldılar... Bize kim çaldı diyor. Fail ortada. Bunu kendine soracaksın.





İki dil var burada. Bir dil hukukidir, diğer dil siyasidir. Siyasi dilde bunun adı çalmaktır, hukuki dilde ise yolsuzluktur. Bunlar olmasa pazar günü seçim yapmak zorunda olmazdık."



