Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe umutlarını son maça taşıdı /20 Haziran 2019 20:18

Fenerbahçe umutlarını son maça taşıdı

Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes’i 85-69 yenerek final serisini son maça taşıdı. Şampiyonu belirleyecek 7. maç 21 Haziran Cuma Günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

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Mutlak kazanması gereken maça Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sloukas’ın üçlükleriyle başladı. Baskılı savunma ile rakibini top kaybına Zorlayan Sarı Lacivertliler ilk çeyreğin bitimine 5:42 kala skoru 11-4 yaptılar. Moerman ve Dunstan’ın sayıları ile rakibine cevap veren Anadolu Efes, farkı 3 sayıya indirse de Fenerbahçe ilk çeyreği 17-14 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Fenerbahçe Beko yine 3 sayılık bir isabetle başladı. Etkili savunma ile farkı 8 sayıya çıkaran Fenerbahçe Beko, Buğrahan Tuncer’in peş peşe attığı iki 3 sayılık baskete engel olamayınca maça eşitlik geldi.  Buğrahan ve Moerman’ın sayıları ile Lacivert Beyazlılar 31-34 öne geçti. Ancak bitime 20 saniye kala Ali Muhammed’in 3 sayılık basketine engel olamayınca maça beraberlik geldi. Hücüm sırası kendisinde olmasına rağmen basit hata ile top kaybı yapan Efes bir de faul yapınca ilk yarı, 38-36 Fenerbahçe Beko’nun üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü çeyreğe iki takımda karşılıklı sayılarla başladı. Sarı Lacivertiler bir ara farkı 7 sayıya çıkarsa da Simon’un sayılarına engel olamayınca üçüncü çeyrek 53-52 sona erdi.

4.çeyrek maçın galibini belirleyen çeyrek oldu. 5 kısa oyuncu ile son çeyreğe başlayan Fenerbahçe beko, rakibine tam saha baskı yaparak dış atışlara zorladı. Bu atışlarda başarılı olamayan Anadolu Efes 4. Çeyreğin ilk 5 dakikasında hiç sayı üretemedi. Buna karşılık serinin 5 maçının suskun oyuncusu Marko Kuduric attığı üçlük basketlerle farkı çift hanelere taşıdı.  13-0 lık seri yapan Fenerbahçe Beko maçın bitimine 5:13 kala 66-52’lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğü korumayı başaran Sarı Lacivertliler sahadan 85-69’luk skorla galip ayrıldılar.

Maçın sonucunu üçlükler belirledi. Fenerbahçe Beko’nun 34/14 %41’lik 3 sayı isabetine karşın Anadolu Efes sadece 33/8 %24’lük bir isabet bulabildi.

Maçın oyuncusu 21 sayı 6 ribaund ve 1 asistle oynayan Marko Kuduric oldu.
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