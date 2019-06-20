Fenerbahçe umutlarını son maça taşıdı

Mutlak kazanması gereken maça Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sloukas’ın üçlükleriyle başladı. Baskılı savunma ile rakibini top kaybına Zorlayan Sarı Lacivertliler ilk çeyreğin bitimine 5:42 kala skoru 11-4 yaptılar. Moerman ve Dunstan’ın sayıları ile rakibine cevap veren Anadolu Efes, farkı 3 sayıya indirse de Fenerbahçe ilk çeyreği 17-14 önde bitirdi.







İkinci çeyreğe Fenerbahçe Beko yine 3 sayılık bir isabetle başladı. Etkili savunma ile farkı 8 sayıya çıkaran Fenerbahçe Beko, Buğrahan Tuncer’in peş peşe attığı iki 3 sayılık baskete engel olamayınca maça eşitlik geldi. Buğrahan ve Moerman’ın sayıları ile Lacivert Beyazlılar 31-34 öne geçti. Ancak bitime 20 saniye kala Ali Muhammed’in 3 sayılık basketine engel olamayınca maça beraberlik geldi. Hücüm sırası kendisinde olmasına rağmen basit hata ile top kaybı yapan Efes bir de faul yapınca ilk yarı, 38-36 Fenerbahçe Beko’nun üstünlüğü ile tamamlandı.





Üçüncü çeyreğe iki takımda karşılıklı sayılarla başladı. Sarı Lacivertiler bir ara farkı 7 sayıya çıkarsa da Simon’un sayılarına engel olamayınca üçüncü çeyrek 53-52 sona erdi.





4.çeyrek maçın galibini belirleyen çeyrek oldu. 5 kısa oyuncu ile son çeyreğe başlayan Fenerbahçe beko, rakibine tam saha baskı yaparak dış atışlara zorladı. Bu atışlarda başarılı olamayan Anadolu Efes 4. Çeyreğin ilk 5 dakikasında hiç sayı üretemedi. Buna karşılık serinin 5 maçının suskun oyuncusu Marko Kuduric attığı üçlük basketlerle farkı çift hanelere taşıdı. 13-0 lık seri yapan Fenerbahçe Beko maçın bitimine 5:13 kala 66-52’lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğü korumayı başaran Sarı Lacivertliler sahadan 85-69’luk skorla galip ayrıldılar.





Maçın sonucunu üçlükler belirledi. Fenerbahçe Beko’nun 34/14 %41’lik 3 sayı isabetine karşın Anadolu Efes sadece 33/8 %24’lük bir isabet bulabildi.





Maçın oyuncusu 21 sayı 6 ribaund ve 1 asistle oynayan Marko Kuduric oldu.