Akşener'den Erdoğan'a zehir zemberek sözler

Akşener’e İyi Parti İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra ve İstanbul Milletvekili Ahat Andican da eşlik etti.





Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne hakaret ettiği iddiaları için “Validen özür dilemeden o makama gelemezsin.” ifadelerini kullanan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Akşener’in açıklamaları şu şekilde:





“Ordu Vali’sinden özür dilemezse koltuğa oturamazmış. Seni seçen bu millet iradesi be. Milletin iradesini yok saymak senin haddine mi?





Sayın Bahçeli sana her şeyi dedi. “Alçak” dedi. “PKK’dan daha tehlikeli” dedi. Ondan özür talep ettin mi? Sen Ülkücülere “Fatiha bilmezler” dedin özür diledin mi?





Milletin yarısına ‘adiler’ diyen Tarım Bakanı’ndan özür talep ettin mi? Bizlere her türlü iftirayı atan Kandil’le sözleşme imzaladı diyen Soylu’dan özür dilemesini istedin mi? “Ananı al da git” dediğin çiftçiden özür diledin mi?





İstanbul İl kurucularımızdan bir arkadaşımızı 8 kişi bir olup dövdüler. Ben asabi bir insanım ama yemin ettim. Sabrımı da koruyacağım. 23 ‘ünü hayırlısıyla getireceğiz.Görev bize düştü ardaki farkı ne kadar açarsanız itiraz etmeleri o kadar zor olur. Sandık başlarında da kavga çıkarmaya çalışacaklar onlara uymayacaksınız. Bu seçim bir demokrasi kavgasıdır.”



İstanbul seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çatalca’da Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiği mitingin ardından Esenyurtlu vatandaşlarla bir araya geldi.