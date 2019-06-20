Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Erdoğan'a zehir zemberek sözler /20 Haziran 2019 19:58

Akşener'den Erdoğan'a zehir zemberek sözler

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Esenyurt’ta vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener’in gündeminde Erdoğan’ın “Özür” açıklamaları vardı.

SHABER3.COM

İstanbul seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çatalca’da Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiği mitingin ardından Esenyurtlu vatandaşlarla bir araya geldi.
Akşener’e İyi Parti İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra ve İstanbul Milletvekili Ahat Andican da eşlik etti. 

Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne hakaret ettiği iddiaları için “Validen özür dilemeden o makama gelemezsin.” ifadelerini kullanan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Akşener’in açıklamaları şu şekilde:

“Ordu Vali’sinden özür dilemezse koltuğa oturamazmış. Seni seçen bu millet iradesi be. Milletin iradesini yok saymak senin haddine mi?

Sayın Bahçeli sana her şeyi dedi. “Alçak” dedi. “PKK’dan daha tehlikeli” dedi. Ondan özür talep ettin mi? Sen Ülkücülere “Fatiha bilmezler” dedin özür diledin mi?

Milletin yarısına ‘adiler’ diyen Tarım Bakanı’ndan özür talep ettin mi? Bizlere her türlü iftirayı atan Kandil’le sözleşme imzaladı diyen Soylu’dan özür dilemesini istedin mi? “Ananı al da git” dediğin çiftçiden özür diledin mi?

İstanbul İl kurucularımızdan bir arkadaşımızı 8 kişi bir olup dövdüler. Ben asabi bir insanım ama yemin ettim. Sabrımı da koruyacağım. 23 ‘ünü hayırlısıyla getireceğiz.Görev bize düştü ardaki farkı ne kadar açarsanız itiraz etmeleri o kadar zor olur. Sandık başlarında da kavga çıkarmaya çalışacaklar onlara uymayacaksınız. Bu seçim bir demokrasi kavgasıdır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener'den Erdoğan'a zehir zemberek sözler Sonraki Haber >>

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Vaatleri ne kadar yerine getridi

Vaatleri ne kadar yerine getridi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:35:11