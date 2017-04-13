Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Şimdi kaset de yok, CD ile gidecek

2Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun mitinginde konuştu. AKP'nin iktidarda olduğu süreçte yaşanan kaset kumpaslarıyla ilgili Cemaat'i suçlayan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kasetle gideceğini iddia etti.





İşte o skandal sözler:





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün söylediklerini ertesi gün kendileri yalanlıyor. Bir bakıyorsunuz ‘Rakka’ya, Münbiç’e niye girmiyorsunuz’ diyor, 5 dakika geçmeden Suriye’de ne işiniz var diyor. Bir bakıyorsunuz ‘Hollanda ile ilişkiler kesilmeli’ diyor daha bu sözün yankısı dinmeden ‘Avrupa ile niye gerginlik çıkartıyorsunuz?’ diyor. Seçimlerden istediği neticeyi elde edememesi halinde siyaseti bırakacağını söyleyen hiçbirinde sözünü tutmayan bu zatın miadı da dolmuştur. 16 Nisan bu miadın tarihidir. Yeni sistemde sürekli öyle seçim kaybedip de koltukta kontrollü oturma devri bitiyor. Bir kaybettiniz mi 5 sene gitti. Şimdi durum değişti. Farklı bir döneme giriyoruz. Bu çok kaldı orada. 7 seçim kaybetti buna rağmen o koltukta oturuyor. Bunun adı kasetli genel başkan. Kasetle geldi bambaşka kasetle gidecek, şimdi kaset de yok CD ile gidecek. Önümüzdeki dönem en büyük reform ana muhalefet partisinde olacak. Yeni dönemde Türkiye’nin geleceği için söyleyecek sözü, uygulayacak programı, hayata geçirecek projeleri olanlar hayatta kalabilecektir. Demokrasilerde ana muhalefet partileri çok önemli. Demokrasi iktidarını ana muhalefetle güçlü kılar. Ama ne yazık ki Türkiye nasipsiz” şeklinde konuştu.





Erdoğan'ın referanduma 3 gün kala CHP'ye yönelik dile getirdiği kaset iddiası 'yeni bir kaset komplosu mu geliyor?' sorusunu akla getirdi ve sosyal medyada büyük tepki çekti.





cumhuriyet