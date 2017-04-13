Samanyolu Haber /Gündem / Danışman eyalet sistemi diyor, Cumhurbaşkanı susuyorsa... /13 Nisan 2017 22:47

Danışman eyalet sistemi diyor, Cumhurbaşkanı susuyorsa...

Devlet Bahçeli Eyalet sistemini dillendiren Cumhurbaşkanı Danışmanlarına tepki göstererek 'Ben olsam görevden alırım' dedi.

Bahçeli'den AKP'ye eyalet sistemi tepkisi

Referandum'a sayılı günler kala MHP Lideri Devlet Bahçeli Star TV'de olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Bahçeli Eyalet sistemini dillendiren Cumhurbaşkanı Danışmanlarına yüklendi. Bahçeli ayrıca buna tepkisiz kalınmasına da sert tepki gösterdi.

Ben olsam görevden alırım

MHP Lideri Devlet Bahçeli referandumun seyrini değiştirecek şu açıklamaları yaptı:
 
Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın dolaşmadığı yer kalmadı. Hepsi kendi düşüncelerini halkla paylaşıyor. Şimdi bir danışman kalkıyor bir eyalet sisteminden bahsediyor. Bunlar ya Ak Parti'nin hedefini sabote ediyorlar ya da bir iç pazarlıkla görevlendirilmiş konuşmacılar mı bunlar? Bunları zaman gösterecek.
 
Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 'eyalet de gelecek' diyor ve Cumhurbaşkanı da buna ses çıkarmıyorsa Ülkücüler'in kalan 2 günde kararı ne olabilir?" diye sorarak, "Ben Cumhurbaşkanı'na şikayetimi iletmedim. Böyle danışman olmaz. Benim danışmanım olsa o saatte görevden alırım." dedi.
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