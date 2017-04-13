Samanyolu Haber /Gündem / İBB Amiri: 'CHP'lilerin karıları ve kızları 'evet'çilere helal!' /13 Nisan 2017 18:41

İBB Amiri: 'CHP'lilerin karıları ve kızları 'evet'çilere helal!'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü'nde gece amirliği yapan Ömer Akbayrak, IŞİD'e özendi. Başkanlık referandumu ile ilgili sosyal medya hesabından "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları GANİMET olarak EVET çilere HELALDİR” mesajını paylaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü'nde gece amirliği yapan Ömer Akbayrak, başkanlık referandumu ile ilgili sosyal medya hesabından "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları GANİMET olarak EVET çilere HELALDİR” mesajını paylaştı.

İletinin sosyal medyada paylaşılması ve tepkiler üzerine Ömer A., hakkında, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla soruşturma başlatıldığı, görevinden alındığı öğrenildi. Ömer A. İBB’de gece amiri olarak çalıştığı belirtiyordu.

Albayrak'ın skandal Facebook paylaşımı şu şekilde:


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