Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan inanılmaz açıklama /26 Haziran 2019 21:37

Erdoğan'dan inanılmaz açıklama

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesine katılmak üzere Japonya'ya hareket etmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 23 Haziran Seçiminden önce TRT Kurdi'ye konuşan Osman Öcalan'la ilgili "Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesine katılmak üzere Japonya'ya hareket etmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 23 Haziran Seçiminden önce TRT Kurdi'ye konuşan Osman Öcalan'la ilgili "Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, TRT yöneticileriyle alakalı olarak da "Ülkeye neyin nasıl faydalı olacağını da düşünürler" dedi.

Erdoğan'ın Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'de konuşmasıyla alakalı sözleri şu şekilde:

"Ben kendisinin kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Osman Öcalan müracat etmiş ve böyle bir program yapmışsa, Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de böyle bir program yapmışsa onu da bu kurumdaki arkadaşlarımız bilir. TRT Kürdi'yi kurduğumuzda kimse neden kurdunuz demedi. TRT'yi yönetenler bütün hassasiyletleri göz önüne alarak adımlarını atarlar, Kürdi'nin reytingleri yükseltmeyi de düşünür. Ülkeye neyin nasıl faydalı olacağını da düşünür. Buna göre adım atmışlardır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan inanılmaz açıklama Sonraki Haber >>

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

Ver mehteri....

Ver mehteri....

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:52:34