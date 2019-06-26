Erdoğan'dan inanılmaz açıklama

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesine katılmak üzere Japonya'ya hareket etmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.







Erdoğan, 23 Haziran Seçiminden önce TRT Kurdi'ye konuşan Osman Öcalan'la ilgili "Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum" ifadelerini kullandı.





Erdoğan, TRT yöneticileriyle alakalı olarak da "Ülkeye neyin nasıl faydalı olacağını da düşünürler" dedi.





Erdoğan'ın Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'de konuşmasıyla alakalı sözleri şu şekilde:





"Ben kendisinin kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Osman Öcalan müracat etmiş ve böyle bir program yapmışsa, Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de böyle bir program yapmışsa onu da bu kurumdaki arkadaşlarımız bilir. TRT Kürdi'yi kurduğumuzda kimse neden kurdunuz demedi. TRT'yi yönetenler bütün hassasiyletleri göz önüne alarak adımlarını atarlar, Kürdi'nin reytingleri yükseltmeyi de düşünür. Ülkeye neyin nasıl faydalı olacağını da düşünür. Buna göre adım atmışlardır."