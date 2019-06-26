Samanyolu Haber /Spor / [FLAŞ] Fenerbahçe 'forvet' bombasını patlattı /26 Haziran 2019 21:52

[FLAŞ] Fenerbahçe 'forvet' bombasını patlattı

Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmanın hedefinde. Sarı-lacivertliler transfer çalışmasını sürdürürken bir yandan da UEFA'nın vereceği kararı bekliyor.

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Geçtiğimiz yıl yapılan transferlerde hüsran yaşayan kanarya, yeni sezonda dev kulüplerin oyuncularına göz dikti. İlk hedef ise Liverpool’la yollarını ayıran Daniel Sturridge.

Sturridge’le yapılan ilk görüşmede İngiliz yıldızın menajeri, kapıyı senelik 4 milyon Euro’dan açtı. Fenerbahçe 3 milyon Euro’da ısrarcı olurken, pazarlıkların tüm hızıyla devam ettiği belirtiliyor.

Fanatik'in aktardığı habere göre geçen sezon Liverpool’la Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge için ilk temas, oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmeyle başladı.

Yapılan ilk görüşmede ingiliz yıldızın, kırmızılar’da kazandığı yıllık 4 milyon euro’yu (26.3 milyon TL) istediği bildirildi. Sarı-lacivertliler’in ise üç yıl üzerinden senelik 3 milyon euro’da ısrarcı olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Hem forvet hem de kanatlarda forma giyebildiği için önümüzdeki sezon Ersun Yanal’ın tam da ihtiyacı olacak tarzda bir futbolcu olan Sturridge için pazarlıkların tüm hızıyla devam edeceği bilgisine ulaşıldı.

Bu arada daha önce Liverpool’da oynayan ve şimdi Glasgow rangers’ın hocalığını yapan Steven Gerrard’ın yanı sıra Celtic’in de tecrübeli oyuncuyu istediği ifade edildi. Ancak bu iki takımın da mali olarak 3 milyon euro (19.7 milyon TL) barajına çıkamayacağı tahmin ediliyor.
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