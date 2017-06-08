Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı /08 Haziran 2017 12:58

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz davaları ile ilgili yargıya talimat verdi ve Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik halkı lince çağırdı.

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

Erdoğan'dan skandal sözler
 
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı mensupları ile iftar sofrasında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, skandal sözler sarfetti.

Erdoğan'ın Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı yapan açıklaması şöyle: 

“Bu eli kanlı katillerin hiçbiri de kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklardır. Mahkemelerde yaptıkları ahlaksızlıkların, cezaevlerinde çürürken onlara hiçbir faydası olmayacaktır. Şayet cezalarını tamamlayıp dışarı çıkanlar olursa, zaten milletimiz sokakta her gördüğünde onlara gereken cezayı verecektir. Onların yüzlerine tükürecekler ve milletin tükürüklerinde boğulacaklardır. İhanetlerinin bedelini ödemeyen tek bir F...’cü kalmayana kadar mücadelemiz sürecektir”
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Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

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