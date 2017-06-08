Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı





“Bu eli kanlı katillerin hiçbiri de kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklardır. Mahkemelerde yaptıkları ahlaksızlıkların, cezaevlerinde çürürken onlara hiçbir faydası olmayacaktır. Şayet cezalarını tamamlayıp dışarı çıkanlar olursa, zaten milletimiz sokakta her gördüğünde onlara gereken cezayı verecektir. Onların yüzlerine tükürecekler ve milletin tükürüklerinde boğulacaklardır. İhanetlerinin bedelini ödemeyen tek bir F...’cü kalmayana kadar mücadelemiz sürecektir”

Erdoğan'ın Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı yapan açıklaması şöyle: