AKP'li vekillerden duruşma devam ederken selfie şov!

Duruşmadan fotoğraf ve video paylaşmak suç





15 Temmuz Davaları'nda üst düzey askerlerin ifadeleri AKP'nin dengesini bozdu. Üste bir de şehit ve gazi yakınlarının ilgisizlik şikayeti eklenince AKP'li vekiller yargılamaların devam ettiği duruşma salonlarında şov yapmaya başladı.













Tepkiler üzerine 2 haftadır AKP’li bakanlar ve milletvekilleri 15 Temmuz davalarına katılıyor. Davalara katılan AKP’li vekiller, katıldıklarını ispat etmek içinse duruşma salonlarından kendi fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. AKP’li vekil Şamil Tayyar da davalara katılan AKP’li vekillerle katıldığı duruşmanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak duruşmalarda fotoğraf çekilmesi bir başka tartışmayı başlattı. Çünkü duruşmalarda yayın yapmak ve fotoğraf çektirmek suç.















Ergenekon ve Balyoz yargılamalarında duruşma sırasında hiç bir şekilde fotoğraf ve video kaydı alınmasına müsaade edilmedi. Teşebbüs edenler hakkında ise hukuki işlem yapıldı.







