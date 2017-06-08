Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekillerden duruşma devam ederken selfie şov! /08 Haziran 2017 13:44

AKP'li vekillerden duruşma devam ederken selfie şov!

15 Temmuz yargılamalarında üst düzey askerlerin verdikleri ifadeler 'kontrollü darbe' iddiasını güçlendirince AKP'li vekiller Sincan'da suç işleme pahasına şov yaptı.

SHABER3.COM

Duruşmadan fotoğraf ve video paylaşmak suç

15 Temmuz Davaları'nda üst düzey askerlerin ifadeleri AKP'nin dengesini bozdu. Üste bir de şehit ve gazi yakınlarının ilgisizlik şikayeti eklenince AKP'li vekiller yargılamaların devam ettiği duruşma salonlarında şov yapmaya başladı.



Tepkiler üzerine 2 haftadır AKP’li bakanlar ve milletvekilleri 15 Temmuz davalarına katılıyor. Davalara katılan AKP’li vekiller, katıldıklarını ispat etmek içinse duruşma salonlarından kendi fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. AKP’li vekil Şamil Tayyar da davalara katılan AKP’li vekillerle katıldığı duruşmanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak duruşmalarda fotoğraf çekilmesi bir başka tartışmayı başlattı. Çünkü duruşmalarda yayın yapmak ve fotoğraf çektirmek suç.



Ergenekon ve Balyoz yargılamalarında duruşma sırasında hiç bir şekilde fotoğraf ve video kaydı alınmasına müsaade edilmedi. Teşebbüs edenler hakkında ise hukuki işlem yapıldı. 


<< Önceki Haber AKP'li vekillerden duruşma devam ederken selfie şov! Sonraki Haber >>

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

Çita bakıcılara saldırdı...

Çita bakıcılara saldırdı...

Ramazan ayını değerlendirmenin yolu

Ramazan ayını değerlendirmenin yolu

ABD, Musul’da fosfor bombası kullandı

ABD, Musul’da fosfor bombası kullandı

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:40:46